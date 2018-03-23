В Горкинско-Ометьевском лесопарке пройдет лекция о Стивене Хокинге

Кузнецов расскажет об исследованиях космоса, которые проводил Хокинг, и ответит на вопросы слушателей. Лекция начнется в 13:00. После лекции, в 14:00, начнется показ фильма «Вселенная Стивена Хокинга. Тайна творения», сообщают организаторы.

Вход свободный, но с предварительной регистрацией.

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