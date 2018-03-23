Афиша на выходные: что делать в Казани с 23 по 25 марта

Кажется, весна постепенно приходит. Несмотря на снег, минусовые температуры и гололед. Переждать плохую погоду можно под крышей, в теплых и уютных залах казанских развлекательных заведений. Представляем подборку интересных событий на ближайшие три дня — пятницу, субботу и воскресенье.

Пятница, 23 марта

«Эрмитаже» открылась выставка «Дикая природа России — 2017». Выставляют художественные фотографии из российских заповедников. В пятницу можно прийти в любое время с 11.00 до 20.00. Вход — от 80 рублей.

В «Униксе» показывают спектакль «Обед для грешников» с Даниилом Спиваковским . Молодой директор одного из офисов крупной компании ищет женщину, которая согласилась бы сыграть роль его супруги. Сначала все отказываются, но потом резко соглашаются, представив его в невыгодном свете перед начальством. Начало спектакля в 19.00. Вход — от 800 рублей.

В ресторане «Чайхона №1» выступает Gabriel Linaress, горячий латиноамериканский исполнитель. В его репертуаре набившие оскомину, но зажигательные хиты вроде «Lambada», «Nosa-Nosа», и «Danca Kuduro». Начало в 22.00. Вход свободный, но нужна регистрация.

В «Татнефть-Арене» казанский «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в полуфинале конференции «Восток». Начало в 19.00. Вход — от 550 рублей.

В творческой лаборатории «Угол» показывают спектакль «Дело дьяка Висковатого». Это рассказ об Иване Висковатом, влиятельном политическом деятеле из окружения Ивана Грозного . Автор идеи и консультант — Артем Силкин

Суббота, 24 марта

В эко-центре «Дом» пройдет лекция « Стивен Хокинг . Космос. Черные дыры», посвященная памяти Стивена Хокинга. Лекцию проведет автор youtube-канала «Космос просто» Андрей Кузнецов . Позже там же покажут фильм «Вселенная Стивена Хокинга. Тайна творения». Начало в 13.00. Вход свободный, но нужна регистрация.

В здании КФУ (том, что на Пушкина, 1/55) профессор японского университета Такахаси Миюки прочитает лекцию о традиционных символах Японии: цветах, цифрах, животных и ярких предметах. Лекция пройдет на английском языке. Начало в 14.00. Вход свободный, при себе нужно иметь паспорт.

В «Смене» читают лекцию о художественной группировке ЗИП — краснодарском сообществе эстетов. Начало лекции в 18.00. Вход свободный, приветствуется добровольный взнос.

На территории конно-спортивного комплекса «Казань» будут праздновать Науруз. Ожидаются песни, танцы и национальная еда. Начало в 10.00. Вход свободный.

В «Татнефть Арену» с новым альбомом «Горизонт событий» едет группа «Би-2». Обещают исполнить и старые хиты. Начало в 19.00. Вход — от 1 200 рублей.

Рэпер Jah Khalib выступит в «Корстоне» в рамках гастрольного тура и презентации нового альбома. Начало в 22.00. Вход — 1 500 рублей.

Воскресенье, 25 марта

В Горкинско-Ометьевском лесу с опозданием празднуют День весеннего равноденствия, который был во вторник. Казанцам предлагают водить хороводы, танцевать и играть «в ручейки». Начало в 12.00. Вход свободный.

В камерном театре «SDVIG» показывают психологический триллер «Косметика врага». Действующие лица — эксцентричный и вызывающий отвращение Текстор Тексель и сдержанный Жером Ангюст. Начало в 17.00. Вход — 500 рублей.

В центре волейбола «Санкт-Петербург» будет женский волейбол, суперлига. Играют «Динамо-Казань» и «Уралочка-НТМК» из Свердловской области. Начало в 18.00. Вход — от 150 рублей.

В «Смену» едет научный журналист Ася Казанцева . Она прочитает лекцию о том, как спорт влияет на мозг и почему почему физическая активность способствует хорошей памяти, развитому самоконтролю и более высокой скорости обработки информации. Начало в 15.00. Вход — от 400 рублей.

В пятницу, субботу и воскресенье в кинотеатре «Мир» идет фестиваль тюркского кино. Полную программу фестиваля смотрите здесь.

На Баумана, рядом с кафе «Сказка», открылся музей самогона. Можно посмотреть на самогонные аппараты, старинные бутылки, стаканы, рюмки и деньги. Вход — 300 рублей.

Полную афишу событий в Казани смотрите здесь.

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