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Издание о современной культуре Владивостока Nest объявило о наборе авторов
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Издание о современной культуре Владивостока Nest объявило о наборе авторов 

Prim.News 1 час назад
Предпринимается попытка запустить формат арт-критической платформы.
Сетевое издание Nest о современной культуре Владивостока, событиях и людях, её формирующих, объявило о наборе авторов. «Все, кому нужна была площадка для высказывания о культуре портового Владивостока. Пытаемся запустить формат арт-критической платформы, возрождая прекрасный Nest авторства Екатерины Беляевой», — написала в своем фейсбуке один из редакторов издания Яна Гапоненко.
«Прием в редколлегию и пул авторов на позиции визуального искусства, музыки, литературы и театра Владивостока открыт нараспашку, пишите тексты на vscavvo@gmail.com», — добавила она.
В настоящее время в редколлегию входят Константин Алявдин (Москва), Кристина Александрова (Владивосток), Яна Гапоненко (Владивосток) и Иван Новиков (Москва).
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