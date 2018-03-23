Издание о современной культуре Владивостока Nest объявило о наборе авторов

Предпринимается попытка запустить формат арт-критической платформы.

Сетевое издание Nest о современной культуре Владивостока, событиях и людях, её формирующих, объявило о наборе авторов. «Все, кому нужна была площадка для высказывания о культуре портового Владивостока. Пытаемся запустить формат арт-критической платформы, возрождая прекрасный Nest авторства Екатерины Беляевой », — написала в своем фейсбуке один из редакторов издания Яна Гапоненко.

«Прием в редколлегию и пул авторов на позиции визуального искусства, музыки, литературы и театра Владивостока открыт нараспашку, пишите тексты на vscavvo@gmail.com», — добавила она.