Без надежды на ремонт. Жильцам «забытого» двора Ростова пришлось обратиться в СМИ

Речь идет о ростовском дворе №17 на ул. Профсоюзной. Жильцы отчаялись дождаться ремонта и обратились к журналистам портала «Блокнот». Мать двоих детей живет в этом дворе уже больше 20 лет, однако за это время ремонта не застала ни разу. Даже минимальное благоустройство помогло бы улучшить внешний вид дворика: лавочки, отсутствие ям, свежеокрашенный подъезд. Но даже на это надежды нет. По словам жильцов, их двор просто «забыли». «Дороги нет, одни дыры. Когда идет дождь, территория похожа на океан, можно брать лодку и плыть. С коляской пройти вообще невозможно, нет лавочек, а детская площадка словно после бомбежки. Где гулять деткам, играть в футбол, кататься на велосипедах?» — возмущена ростовчанка.

Пока что жильцы вынуждены ходить гулять с детьми в соседний двор. После обращения журналистов за разъяснениями в управляющей компании «Железнодорожник-1», которая отвечает за Профсоюзную, 47, пообещали, что ремонт состоится с наступлением тепла.

«В период с января 2017 года мы выполнили санитарное обслуживание двора, дезинсекцию подвалов, обслуживание и ремонт лифтов, а также обрезку деревьев. Скоро будет проведено восстановление асфальта на проезжей части и ремонт входных групп подъездов, » — сообщает «Блокноту».

По словам сотрудников управляющей компании, уже существует поэтапный план капитального ремонта дома. В него входит множество пунктов по ремонту крыши, фасада, электро— и газового оборудования, водоснабжения и даже замена лифта на новый.