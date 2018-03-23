16 главных сериалов весны 2018 года

Джаред Лето бежит из японской тюрьмы, Эми Адамс выходит из психушки в новом проекте режиссера «Большой маленькой лжи», а Агнесс Дин записалась в ряды британской полиции — все, что вы будете смотреть этой весной.

Премьеры:

«Аутсайдер» уже идет

Стриминг-сервис Netflix продолжает политику привлечения голливудских суперзвезд к своим телешоу. В новом историческом триллере Джаред Лето играет американского военнопленного, которому из японской тюрьмы помогает сбежать высокопоставленный якудза. Герой Лето в короткий срок «отдает долг чести» и становится видной фигурой в местных криминальных раскладах.

«Призрачная башня»уже идет

Своеобразная мокументари-рифма к антитеррористическому сериалу «Родина» (чей 7-й сезон выйдет осенью). 10 серий, поставленных по знаменитой книге журналиста Лоуренса Райта о подоплеке событий 11 сентября 2001 года. «Башня» показывает противостояние по обе стороны: как со стороны спецслужб (в том числе традиционную «игру» между ФБР ЦРУ ), так и исламистского подполья. В ролях: Джефф Дэниелс , Питер Скарсгаард, Тахар Рахим и еще несколько первоклассных актеров.

«Безжалостное солнце» уже идет

Британский полицейский триллер, чье действие разворачивается на улицах Лондона, погружающегося в хаос конца цивилизации. Апокалипсис не за горами: а пока с преступниками борются и выясняют отношения инспекторы полиции в исполнении Джима Стерджесса и модели и актрисы Агнесс Дин.

«Криптон» С 21 марта

Приквел-эпопея для любителей супергеройского жанра. Действие развернется на родной планете Супермена — за двести лет до рождения того. В центре сюжета — дед Супермена, а также бесконечные интриги среди влиятельных семейств Криптона, разделенных по вопросу дальнейшего освоения космоса или же продолжения благодетельной изоляции.

«Барри»С 25 марта

Новый комедийный сериал флагманского канала HBO. Билли Хейдер играет экс-морпеха, который в формате семейного подряда, вместе с отцом, работает наемным убийцей. Однажды Барри отправляется в Лос-Анджелес, где проходит кастинг в театральную студию и понимает, что он никакой не киллер, а настоящий актер, не исключено — гениальный. Так между выполнением кровавых заказов и адаптацией в богемной Калифорнии и проходит его жизнь. Своего рода сериал-противовес «Декстеру».

«Доверие»С 25 марта

Драма о безжалостном мире очень богатых, снятая для канала FX британцем Дэнни Бойлом. Сериал основан на реальных событиях: в начале 1970-х из центра Рима был похищен внук влиятельнейшего миллиардера, нефтяного короля Жана Поля Гетти ( Дональд Сазерленд ). Поначалу выкуп собираются отдать похитителям, но постепенно становится ясно, что жизнь подростка на волоске и что единственная, кого это заботит, — невестка магната (Хиллари Суонк). Но это лишь завязка жестокой и полной сюжетных твистов истории.

«Террор»С 26 марта

Одна из самых интригующих премьер телесезона. 10-серийная экранизация выдающегося романа современного американского писателя Дэна Симмонса (2007). В основе сюжета лежит реальная история погибшей полярной экспедиции английского мореплавателя Джона Франклина 1845-1848 годов. Однако в первоисточнике драма неравной схватки людей с вековыми льдами стала для Симмонса поводом для мистического хоррора, антропологического этюда о том, на что способны люди в предельно экстремальной ситуации, увлекательного повествования об эскимосской мифологии и еще кое-чего такого, что трудно пересказать словами.

«Говардс Энд»С 8 апреля

4-серийный костюмный сериал о нравах пост-викторианской Англии, снятый по мотивам классического романа Эдварда Моргана Форстера. Буржуазное семейство Уилкоксов сталкивается с аристократично-богемными сестрами Шлегель и завязывает с ними тесные связи: от помолвки одной из сестер с наследником состояния семьи до участивя в сложных делах наследования — и все это в преддверии первой мировой войны, которая изменит планы и разлучит влюбленных.

«Теневая власть»5 апреля

Американский гигант FOX взялся догонять Netflix собственным шпионским триллером о МИ-6 и ЦРУ, выдав ему полный финансовый карт-бланш. Поэтому на премьере в Лондоне телешоу уже стали сравнивать с «Сирианой» — по уровню достоверности съемок, и с франшизой про Джейсона Борна — за зрелищность. В главной роли — почетный кингсмэн Марк Стронг , с коллегами разыгрывающий многофигурную композицию о профессиональной деформации разведчиков.

«Реллик»С 13 апреля

Очередной британский сериал, показ которого перенесли на весну 2018 года. История серийного убийцы, рассказанная «от финала к началу». В первой серии изверг уже пойман, а действие разворачивается вспять, показывая детали зверств, раскрывая личность маньяка, а заодно объясняя, что случилось с полусумасшедшим детективом, чье лицо обезображено серной кислотой.

«Острые предметы»С 27 мая Еще один жадно ожидаемый мини-сериал HBO. Режиссер тут тот же, что и в выдающейся «Маленькой большой лжи», — бельгиец Марк Валле. «Острые предметы» сняты по бестселлеру Гиллиан Флинн (авторши «Исчезнувшей», тоже удачно экранизированной). Главная героиня (Эми Адамс) — только что вышедшая из психушки криминальная репортерша — отправляется в родное, внешне благополучнейшее захолустье, чтобы написать о похищении и убийстве двух маленьких девочек.

5 сериалов, которые вернутся весной: «Американцы» (6 сезон) С 28 марта

История супружеской пары — агентов КГБ еще со времен «холодной войны» — проживающей в благополучном пригороде с двумя детьми, неистощима на гэги, угрозы разоблачения и прочий саспенс. Противостояние двух сверхдержав давно закончилось, а потом успело вновь начаться, но Элизабетт и Филипп по-прежнему вынуждены быть на невидимом посту.

«Легион» С 3 апреля.

Продолжение одного из самых мощных сериалов прошлого года. Напомним, речь идет рассказывает парне с диагнозом «шизофрения», все детство кочевавшего из одной клиники в другую. Понимая, бесполезно бороться с разрывающими его тело десятками личностей, герой пытается приручить каждую личность, используя способности во благо других людей. Так Дэвид становится настоящим супергероем.

«Мир Дикого Запада» (2 сезон) С 22 апреля

Создатели сериала во главе с Джонатаном Ноланом в финале дебютного сезона все перевернули вверх дном и явили зрителям лица истинных злодеев. Детали происходящего во втором сезоне по возможности не раскрываются, однако в первом же тизере содержался некий сигнал о помощи. «Кто-нибудь. Что-то пошло не так. Нам нужна помощь, вы слышите?» — гласит текст на экране. Затем операционная система перезагружается и появляется сообщение: «Всё в порядке. Празднество продолжается».

«Дневник служанки» (2 сезон) С 25 апреля

По идее, литературный первоисточник антиутопии (роман Маргарет Этвуд ) был, хоть и с отклонениями от фабулы, отыгран в первом сезоне. Но популярность жутковатой истории об Америке ультраконсервативного будущего сподвигло создателей продолжать. Очевидно, нас ждут дальнейшие подробности из жизни элиты Галаада, а также вторжение повстанцев из Канады или восстание отверженных на радиоактивной свалке.

«Несгибаемая Кимми Шмидт» (2 сезон) 30 мая Новая порция приключений неисправимой 30-летней оптимистки, которую играет довольно многообещающая комедийная актриса Элли Кемпер. Китти, в прошлом сезоне спасенная из секты подземного безумного пророка, с переменным успехом продолжает социализироваться: работая бэби-ситтером, общаясь с малахольными соседями и бродя по суматошному Нью-Йорку.