Ярославская детская больница №1 возобновила оказание аллергологической помощи

Детская больница №1 Ярославля получила лицензию на работу дневного стационара по направлению «аллергология-иммунология». Стационар открыт по адресу: Ярославль улица Добрынина, 26. Сейчас там развернуто 15 коек.

Детям, страдающим аллергологическими заболеваниями, будут оказывать помощь с 8 до 13 часов в две смены. По телефону (4852) 51-59-29 можно проконсультироваться со специалистом по вопросам госпитализации. По вопросам амбулаторного приема необходимо обращаться в регистратуру поликлиники на улице Добрынина, 26, после 14 часов с понедельника по пятницу, телефон (4852) 51-91-20. Для решения вопросов по маршрутизации пациентов обращаться в кол-центр по телефону 20-27-83.

Маршрутизация пациентов при записи на амбулаторный прием по районам города Ярославля.

Кировский и Ленинский районы (прикрепленное население ГУЗ ЯО ДКБ №1): консультации аллерголога-иммунолога и аллергологические пробы в полном объеме с 5 лет, явки распределяются по поликлиникам ГУЗ ЯО ДКБ №1 — запись для Ленинского района и 15-го участка Кировского района. Запись в регистратуре по пятницам с 7.30 по телефону 51-91-20.

Запись Кировского района в регистратуре поликлиники на улице Рыбинской ежедневно по потребности или по телефонам 21-48-74 и 21-66-85.

Для всех других районов Ярославля, не имеющих амбулаторного приема аллерголога-иммунолога, проводится только консультативный прием аллерголога-иммунолога.

Все явки к аллергологу-иммунологу распределяются в детской поликлинике, и запись пациентов производится в поликлиниках по месту прикрепления:

ГУЗ ЯО КБ №7 (поселок Резинотехники) — запись в регистратуре детской поликлиники по четвергам;

ГАУЗ КБ №2 — запись в регистратуре детской поликлиники по средам;

ГУЗ ЯО КБ №8, детская поликлиника на улице Суздальской — запись по средам в регистратуре;

ГУЗ ЯО КБ №8, детская поликлиника на улице Слепнева — запись по средам в регистратуре;

ГБКУЗ ЯО «Больница им. Н. А. Семашко» — запись по средам в регистратуре;

ГУЗ ЯО КБ №10 — запись у заведующего педиатрическими участками ежедневно.