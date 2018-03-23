Первый взгляд: Энтони Хопкинс в новом «Короле Лир» 

Студии BBC и Amazon опубликовали первый кадр из новой экранизации пьесы Уильяма Шекспира «Король Лир». На фото запечатлены Энтони Хопкинс в образе короля Британии и Флоренс Пью («Пассажир», «Леди Макбет») в роли младшей дочери Лира — Корделии.
Действие развернется в вымышленной Англии XI века, пожилой правитель решает разделить королевство между тремя дочерями. Старшую дочь Гонерилью сыграла Эмма Томпсон, среднюю Регану — Эмили Уотсон.
В телевизионной адаптации также снялись Джим Бродбент — в роли графа Глостера, его сына Эдгара сыграл Эндрю Скотт, в незаконнорождённого сына Эдмунда перевоплотился Джон Макмилла. Тобайас Мензис получил роль герцога Корнуэльского, Джим Картер — графа Кента. Кристофер Экклстон изобразил Освальда, дворецкого Гонерильи.
Премьера «Короля Лира» состоится на канале BBC Two этой весной.