Выходные в Нижнем Новгороде: с Менделеевым, Португалией, спортом и солянкой из языков 

Пятница, 23 марта
Солянка-детектив
Культурно-языковой проект «Солянка» — открытые встречи любителей иностранных языков и их носителей в Нижнем Новгороде. На «Солянке» вы можете встретить людей из других стран, пообщаться на разных языках и интересно провести вечер в отличной компании. На вечеринке будет проходить расследование дело убийцы-полиглота! Поэтому не удивляйтесь, что на регистрации у вас снимут отпечатки пальцев. Шапка Шерлока, трубка, лупа и прочие атрибуты детектива приветствуются. Допросы будут проводиться за столами английского, арабского, испанского немецкого, китайского и жестового языков. Приходите! (16+)
Где: Fidel Club, ул. Родионова, д.165 (ТЦ «Ганза»). Во сколько: 18:00. Цена: вход свободный.
Неровные картинки Анны Леоновой или Хочу видеть всё!
В детской областной библиотеке пройдёт неординарная творческая встреча, которая будет интересна и детям, и взрослым, любящим разглядывать картинки в книжках и «читать» их как книгу в книге. Аня Леонова — талантливый иллюстратор детских книг. Закончила истфак ННГУ и Британскую высшую школу дизайна, сотрудничала с журналом «Большой город», ресурсом «Медиазона» и Музеем современного искусства «Гараж». (6+)
Где: детская библиотека, ул. Звездинка, д.5. Во сколько: 16:00.
Цена: вход свободный.
Игротека «Горизонт событий»
Как нескучно провести вечер пятницы с друзьями? Собраться в команду и отправиться играть в настольные игры! Игротека — это теплая уютная атмосфера с множеством настольных игр, а также различными вкусностями и чаем. Расширяем горизонты своего интеллекта и просто веселимся от души. Зови друзей — и вперёд, к новым победам и открытиям! С собой при носить: хорошее настроение, бахилы или сменку, вкусности к чаю и отличное настроение вперемешку с волей к победе! (16+)
Где: ДК «Полиграф», ул. Варварская, д.32, (вход напротив лицея 40). Во сколько: 17:00.
Цена: вход свободный.
Суббота, 24 марта
«Кукла — спутница детей и взрослых»
Интересная лекция-экскурсия для деток и их родителей пройдёт в «Игрушечном музее»: ребятам расскажут историю появления кукол, о том, что они значили в жизни наших предков. Покажут, в какие куклы играли их бабушки и дедушки, папы и мамы. И конечно, разрешат почти всё потрогать и самим поиграть некоторыми музейными экспонатами! На выставке представлены куклы знаменитой Горьковской фабрики «Мир»: куклы Лена, Аня, Таня, Антошка, есть и самые первые куклы начала 1960-х годов; пупсы из разных стран, куклы немецкой фирмы Schildkröte, Simon & Halbig, Загорской артели, Ивановской фабрики, советские, французские, американские и другие куклы ХХ века! (0+)
Где: Выставочный зал «Покровка, 8», ул. Б. Покровская, д.8. Во сколько: 15:00.
Цена: стоимость билета — 100 руб., один сопровождающий — бесплатно. Обязательна предварительная запись по тел. 282–25–38, 433–23–79.
Вечер баянной музыки
Ценителям живого исполнения придётся по душе концерт, на котором будут играть на исконно русском инструменте — баяне — лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Павел и Андрей Шалины, Алексей Казанцев, Чжао Ифей, Альберт Галяутдинов, Никита Шиколов, Цао Е. В программе прозвучат сочинения Генделя, Скарлатти, Анжелиса, Гридина, Шалаева, Дербенко. Не пропустите это замечательное мероприятие! (0+)
Где: консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; малый зал. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.
Выставка «Время приключений»
Всем любителям мультсериала «Время приключений» обязательно нужно посетить выставку, посвященную завершению этого культового анимационного проекта Cartoon Network. Экспозиция расскажет об авторах сериала и истории его создания. Уникальные рабочие материалы, интересные факты, подробности, наблюдения и курьезы — гости выставки смогут узнать все и даже немного больше о самом сумасшедшем, ярком, безумном и невероятно успешном сериале наших дней. Заглянуть в офис создателя «Времени приключений» Пендлтона Уорда, посмотреть лучшие эпизоды, сыграть в настольные карточные войны — поклонники смогут погрузиться с головой в любимый мир. (6+)
Где: Арсенал, Кремль, корпус 6, левое крыло, 2 этаж. Во сколько: 12:00–20:00.
Цена: вход свободный.
Фабрика мультфильмов для взрослых
Четыре цеха, где можно создать свой мультфильм в разных техниках (цех перекладки с героями сериала «Время приключений», сграффито, кукольная анимация и озвучка). Продолжительность одного сеанса — 2,5 часа. (16+)
Где: Арсенал, Кремль, корпус 6, левое крыло, 2 этаж. Во сколько: 12:00, 15:00.
Цена: 500 руб.
Сказка с оркестром Джанни Родари «Приключения Чиполлино»
Удивительный музыкальный мир сказки Дж. Родари, созданный великим Кареном Хачатуряном, виртуозно раскроет Нижегородский русский народный оркестр. Сказку будет читать артист нижегородского театра «Вера», Лауреат театральной премии «Нижегородская жемчужина» Дмитрий Суханов. Обязательно приходите семьями — и слушайте интересную историю, и наслаждайтесь знакомой музыкой. (0+)
Где: ДК ГАЗ, ул. Героя Смирнова, д. 12; малый зал. Во сколько: 12:00. Цена: 300 руб.
Таблица Менделеева от «Умного Нижнего»
Интереснейшее и полезное мероприятие пройдёт в эти выходные: «Умный Нижний» приглашает школьников найти пропущенные элементы Таблицы Менделеева. Участников ждут приготовление растворов, получение газов, выпадение осадков, нагревание, охлаждение, фильтрование и, обязательно, специальное «домашнее задание» — набор для дальнейших химических экспериментов дома. А еще лабораторные халаты, очки, колбы и пробирки, горелки и все самое необходимое для настоящего юного химика. Для родителей — интерактивная лекция-викторина в жанре научного «standup»: будем говорить о великих химических открытиях, об известных ученых-химиках и, разумеется, развенчаем несколько популярных мифов о коварстве всего химического. (6+)
24 марта, суббота, 14:00 (10–14 лет) 25 марта, воскресенье, 14:00 (7–9 лет)
Где: НИУ «Высшая школа экономики»— Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 25/12. Во сколько: 14:00. Цена: 1390 руб.
Час Земли в МЕГЕ
Всемирная акция «Час Земли» пройдёт с 20:30 до 21:30 по местному времени. В это же время погаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. На этот час в ТЦ МЕГА будет приглушён свет и выключена наружная рекламная подсветка. А гостей торгового центра МЕГА Нижний Новгород ждёт множество увлекательных активностей: с 19.30 до 20.30 — пройдёт познавательная викторина с призами от МЕГИ и ИКЕА, а во время «часа земли» на сцене у центрального входа МЕГИ выступит музыкальная группа Maple Season с акустическим концертом. Также гости торгового центра смогут сфотографироваться с ростовыми куклами Панды — символами Всемирного фонда дикой природы. (0+)
Где: ТЦ МЕГА, дер. Федяково, Кстовский р-н. Во сколько: 19:30–21:30. Цена: вход свободный.
Воскресенье, 25 марта
Праздник «Сороки»
22 марта был день Сорока святых, «Сороки» по-народному. На «Сороки» день сравнивается с ночью, можно весну встречать. В это время ждут прилёта первых жаворонков. Хозяйки выпекают пресные булочки из овса или ржаного теста, в форме крестиков и птичек-жаворонков, вестников весны. Дети закликают «жаворонков», чтобы птицы прилетели быстрее, весну на хвосте принесли. В честь этого Щелоковский хутор приглашает всех на музейное событие «Сороки». На празднике гости музея-заповедника в избе 19 века послушают рассказ о старинном праздновании Сорок, примут участие в весёлых хороводных играх, старинных обрядах закликания птиц, научатся делать жаворонков из теста, съедобных кормушек для птиц. (0+)
Где: Музей деревянного зодчества «Щелоковский хутор», ул. Горбатовская, 41. Во сколько: 12:00. Цена: взрослый — 100 руб., льготный — 80 руб., школьный — 50 руб., для дошкольников — бесплатный билет.
Фитнес — Фестиваль «Жить здорОво — здОрово!»
В стенах НГПУ пройдёт масштабное спортивное мероприятие «Жить здорОво — здОрово!» для всех любителей фитнеса и спорта любого возраста. В рамках фестиваля пройдут показательные выступления ведущих команд и спортсменов в области фитнеса и аэробики, мастер-классы для всех желающих по различным спортивным и фитнес-направлениям:аэробные и силовые программы, восточные единоборства, Zumba®, йога, воздушные полотна акробатика, школа футбола, черлидинг, цирковое искусство. В рамках фестиваля все желающие смогут выполнить ряд испытаний (тестов), включенных во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Подробная информация — в группе мероприятия. (0+)
Где: IV корпус НГПУ им. К. Минина, Факультет физической культуры и спорта, пл. Минина и Пожарского, 7а. Во сколько: 11:00.
Цена: вход свободный
Фильм «Маме лучше знать»
В рамках Дней культуры и искусства Португалии в «Рекорде» будет показана семейная комедия, с юмором рассказывающая о жизни в Португалии с 70-х годов вплоть до наших дней. Честно говоря, кое-что лучше не менять, ведь в конце концов… маме лучше знать…Обычный дедушкин день рождения идёт наперекосяк, когда Ана Луиза начинает вспоминать различные истории из своего детства и молодости. В перерывах между морковными супами, походами на пляж, мамиными советами, влюблённостями и свадьбами она начинает думать о том, могла ли её жизнь пойти по-другому. Но мысли о переменах в прошлом приводят к поистине невероятным последствиям в настоящем!
Фильм на языке оригинала с русскими субтитрами. (12+)
Где: ЦК Рекорд, ул. Пискунова, д.11. Во сколько: 15:00. Цена: вход свободный.
Открытие лофт-площадки «Casa de Portugal»
Ещё одно мероприятие, приуроченное к Дням Португалии — Праздничное открытие лофт— площадки «Casa de Portugal» в торговых рядах «Жар-птица», где вас накормят португальскими вкусностями! А так же конкурсы, живая музыка от группы капоэйры «Arte de gingar», бразильскими ритмами от танцевальной студии «Alegria» и музыкальными импровизациями от DJ. (6+)
Где: Советская площадь, д.7 (балкон торговых рядов «Жар Птица»). Во сколько: 11:00–14:00. Цена: вход свободный.
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