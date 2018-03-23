Выходные в Нижнем Новгороде: с Менделеевым, Португалией, спортом и солянкой из языков

Пятница, 23 марта

Солянка-детектив

Культурно-языковой проект «Солянка» — открытые встречи любителей иностранных языков и их носителей в Нижнем Новгороде. На «Солянке» вы можете встретить людей из других стран, пообщаться на разных языках и интересно провести вечер в отличной компании. На вечеринке будет проходить расследование дело убийцы-полиглота! Поэтому не удивляйтесь, что на регистрации у вас снимут отпечатки пальцев. Шапка Шерлока, трубка, лупа и прочие атрибуты детектива приветствуются. Допросы будут проводиться за столами английского, арабского, испанского немецкого, китайского и жестового языков. Приходите! (16+)

Где: Fidel Club, ул. Родионова, д.165 (ТЦ «Ганза»). Во сколько: 18:00. Цена: вход свободный.

Неровные картинки Анны Леоновой или Хочу видеть всё!

В детской областной библиотеке пройдёт неординарная творческая встреча, которая будет интересна и детям, и взрослым, любящим разглядывать картинки в книжках и «читать» их как книгу в книге. Аня Леонова — талантливый иллюстратор детских книг. Закончила истфак ННГУ и Британскую высшую школу дизайна, сотрудничала с журналом «Большой город» , ресурсом «Медиазона» и Музеем современного искусства «Гараж». (6+)

Где: детская библиотека, ул. Звездинка, д.5. Во сколько: 16:00.

Цена: вход свободный.

Игротека «Горизонт событий»

Как нескучно провести вечер пятницы с друзьями? Собраться в команду и отправиться играть в настольные игры! Игротека — это теплая уютная атмосфера с множеством настольных игр, а также различными вкусностями и чаем. Расширяем горизонты своего интеллекта и просто веселимся от души. Зови друзей — и вперёд, к новым победам и открытиям! С собой при носить: хорошее настроение, бахилы или сменку, вкусности к чаю и отличное настроение вперемешку с волей к победе! (16+)

Где: ДК «Полиграф», ул. Варварская, д.32, (вход напротив лицея 40). Во сколько: 17:00.

Цена: вход свободный.

Суббота, 24 марта

«Кукла — спутница детей и взрослых»

Интересная лекция-экскурсия для деток и их родителей пройдёт в «Игрушечном музее»: ребятам расскажут историю появления кукол, о том, что они значили в жизни наших предков. Покажут, в какие куклы играли их бабушки и дедушки, папы и мамы. И конечно, разрешат почти всё потрогать и самим поиграть некоторыми музейными экспонатами! На выставке представлены куклы знаменитой Горьковской фабрики «Мир»: куклы Лена, Аня, Таня, Антошка, есть и самые первые куклы начала 1960-х годов; пупсы из разных стран, куклы немецкой фирмы Schildkröte, Simon & Halbig, Загорской артели, Ивановской фабрики, советские, французские, американские и другие куклы ХХ века! (0+)

Где: Выставочный зал «Покровка, 8», ул. Б. Покровская, д.8. Во сколько: 15:00.

Цена: стоимость билета — 100 руб., один сопровождающий — бесплатно. Обязательна предварительная запись по тел. 282–25–38, 433–23–79.

Вечер баянной музыки

Ценителям живого исполнения придётся по душе концерт, на котором будут играть на исконно русском инструменте — баяне — лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Павел и Андрей Шалины, Алексей Казанцев , Чжао Ифей, Альберт Галяутдинов, Никита Шиколов, Цао Е. В программе прозвучат сочинения Генделя, Скарлатти, Анжелиса, Гридина, Шалаева, Дербенко. Не пропустите это замечательное мероприятие! (0+)

Где: консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; малый зал. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.

Выставка «Время приключений»

Всем любителям мультсериала «Время приключений» обязательно нужно посетить выставку, посвященную завершению этого культового анимационного проекта Cartoon Network. Экспозиция расскажет об авторах сериала и истории его создания. Уникальные рабочие материалы, интересные факты, подробности, наблюдения и курьезы — гости выставки смогут узнать все и даже немного больше о самом сумасшедшем, ярком, безумном и невероятно успешном сериале наших дней. Заглянуть в офис создателя «Времени приключений» Пендлтона Уорда, посмотреть лучшие эпизоды, сыграть в настольные карточные войны — поклонники смогут погрузиться с головой в любимый мир. (6+)

Где: Арсенал, Кремль, корпус 6, левое крыло, 2 этаж. Во сколько: 12:00–20:00.

Цена: вход свободный.

Фабрика мультфильмов для взрослых

Четыре цеха, где можно создать свой мультфильм в разных техниках (цех перекладки с героями сериала «Время приключений», сграффито, кукольная анимация и озвучка). Продолжительность одного сеанса — 2,5 часа. (16+)

Где: Арсенал, Кремль, корпус 6, левое крыло, 2 этаж. Во сколько: 12:00, 15:00.

Цена: 500 руб.

Сказка с оркестром Джанни Родари «Приключения Чиполлино»

Удивительный музыкальный мир сказки Дж. Родари, созданный великим Кареном Хачатуряном , виртуозно раскроет Нижегородский русский народный оркестр. Сказку будет читать артист нижегородского театра «Вера», Лауреат театральной премии «Нижегородская жемчужина» Дмитрий Суханов . Обязательно приходите семьями — и слушайте интересную историю, и наслаждайтесь знакомой музыкой. (0+)

Где: ДК ГАЗ, ул. Героя Смирнова, д. 12; малый зал. Во сколько: 12:00. Цена: 300 руб.

Таблица Менделеева от «Умного Нижнего»

Интереснейшее и полезное мероприятие пройдёт в эти выходные: «Умный Нижний» приглашает школьников найти пропущенные элементы Таблицы Менделеева. Участников ждут приготовление растворов, получение газов, выпадение осадков, нагревание, охлаждение, фильтрование и, обязательно, специальное «домашнее задание» — набор для дальнейших химических экспериментов дома. А еще лабораторные халаты, очки, колбы и пробирки, горелки и все самое необходимое для настоящего юного химика. Для родителей — интерактивная лекция-викторина в жанре научного «standup»: будем говорить о великих химических открытиях, об известных ученых-химиках и, разумеется, развенчаем несколько популярных мифов о коварстве всего химического. (6+)

24 марта, суббота, 14:00 (10–14 лет) 25 марта, воскресенье, 14:00 (7–9 лет)

Где: НИУ «Высшая школа экономики»— Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 25/12. Во сколько: 14:00. Цена: 1390 руб.

Час Земли в МЕГЕ

Всемирная акция «Час Земли» пройдёт с 20:30 до 21:30 по местному времени. В это же время погаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. На этот час в ТЦ МЕГА будет приглушён свет и выключена наружная рекламная подсветка. А гостей торгового центра МЕГА Нижний Новгород ждёт множество увлекательных активностей: с 19.30 до 20.30 — пройдёт познавательная викторина с призами от МЕГИ и ИКЕА , а во время «часа земли» на сцене у центрального входа МЕГИ выступит музыкальная группа Maple Season с акустическим концертом. Также гости торгового центра смогут сфотографироваться с ростовыми куклами Панды — символами Всемирного фонда дикой природы. (0+)

Где: ТЦ МЕГА, дер. Федяково, Кстовский р-н. Во сколько: 19:30–21:30. Цена: вход свободный.

Воскресенье, 25 марта

Праздник «Сороки»

22 марта был день Сорока святых, «Сороки» по-народному. На «Сороки» день сравнивается с ночью, можно весну встречать. В это время ждут прилёта первых жаворонков. Хозяйки выпекают пресные булочки из овса или ржаного теста, в форме крестиков и птичек-жаворонков, вестников весны. Дети закликают «жаворонков», чтобы птицы прилетели быстрее, весну на хвосте принесли. В честь этого Щелоковский хутор приглашает всех на музейное событие «Сороки». На празднике гости музея-заповедника в избе 19 века послушают рассказ о старинном праздновании Сорок, примут участие в весёлых хороводных играх, старинных обрядах закликания птиц, научатся делать жаворонков из теста, съедобных кормушек для птиц. (0+)

Где: Музей деревянного зодчества «Щелоковский хутор», ул. Горбатовская, 41. Во сколько: 12:00. Цена: взрослый — 100 руб., льготный — 80 руб., школьный — 50 руб., для дошкольников — бесплатный билет.

Фитнес — Фестиваль «Жить здорОво — здОрово!»

В стенах НГПУ пройдёт масштабное спортивное мероприятие «Жить здорОво — здОрово!» для всех любителей фитнеса и спорта любого возраста. В рамках фестиваля пройдут показательные выступления ведущих команд и спортсменов в области фитнеса и аэробики, мастер-классы для всех желающих по различным спортивным и фитнес-направлениям:аэробные и силовые программы, восточные единоборства, Zumba®, йога, воздушные полотна акробатика, школа футбола, черлидинг, цирковое искусство. В рамках фестиваля все желающие смогут выполнить ряд испытаний (тестов), включенных во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Подробная информация — в группе мероприятия. (0+)

Где: IV корпус НГПУ им. К. Минина, Факультет физической культуры и спорта, пл. Минина и Пожарского, 7а. Во сколько: 11:00.

Цена: вход свободный

Фильм «Маме лучше знать»

В рамках Дней культуры и искусства Португалии в «Рекорде» будет показана семейная комедия, с юмором рассказывающая о жизни в Португалии с 70-х годов вплоть до наших дней. Честно говоря, кое-что лучше не менять, ведь в конце концов… маме лучше знать…Обычный дедушкин день рождения идёт наперекосяк, когда Ана Луиза начинает вспоминать различные истории из своего детства и молодости. В перерывах между морковными супами, походами на пляж, мамиными советами, влюблённостями и свадьбами она начинает думать о том, могла ли её жизнь пойти по-другому. Но мысли о переменах в прошлом приводят к поистине невероятным последствиям в настоящем!

Фильм на языке оригинала с русскими субтитрами. (12+)

Где: ЦК Рекорд, ул. Пискунова, д.11. Во сколько: 15:00. Цена: вход свободный.

Открытие лофт-площадки «Casa de Portugal»

Ещё одно мероприятие, приуроченное к Дням Португалии — Праздничное открытие лофт— площадки «Casa de Portugal» в торговых рядах «Жар-птица», где вас накормят португальскими вкусностями! А так же конкурсы, живая музыка от группы капоэйры «Arte de gingar», бразильскими ритмами от танцевальной студии «Alegria» и музыкальными импровизациями от DJ. (6+)

Где: Советская площадь, д.7 (балкон торговых рядов «Жар Птица»). Во сколько: 11:00–14:00. Цена: вход свободный.