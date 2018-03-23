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«Детский Пионер» покажет «Диких предков»
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«Детский Пионер» покажет «Диких предков» 

На Западе Москвы 40 минут назад
Фото: На Западе Москвы
25 марта в детском кинолектории на Кутузовском, 21 — долгожданное возвращение Ника Парка. О «Диких предках», новой работе британского аниматора, расскажет режиссер — мультипликатор Сергей Меринов.
Легендарный основатель студии AardmanAnimations, британский Уолт Дисней пластилиновой анимации, Ник Парк снял новую картину. Лучшего времени поговорить о футболе, чем в год проведения Чемпионата мира, нельзя было и придумать.
Автор «Диких предков» убежден, что футбол возник в незапамятные времена, когда Земля столкнулась с астероидом: его осколок размером с мяч был слишком горячим, чтобы держать его в руках. Но правила игры были утеряны. И только с наступлением бронзового века, когда племя дикарей столкнулось с угрозой исчезновения, пришло время вспомнить традиции предков. Свое право на существование героям фильма предстоит доказать на футбольном поле, сразившись с легионерами бронзового века.
После показа c детьми традиционно занимаются преподаватели Центра современного танца ЦЕХ: хореографы помогают осмыслить увиденное через телесную практику.
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