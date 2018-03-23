Выставка рассказывает о феномене поезда в мировой культуре, о его динамике, внезапности появления, факте прибытия и вторжении в реальность, которые очень скоро превратились в канонический символ перемен и безудержного стремления истории вперёд. Организующий элемент выставки — образ поезда, выраженный в архитектурном решении: зрителям в прямом смысле предлагают зайти в железнодорожный вагон и во время прохождения состава вместе с ключевыми художниками новейшего времени совершить длительное путешествие в 120 лет. Экспозиция начинается с раздела «Исторический поезд», где зрителям представят фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Этот фильм показали публике больше 100 лет назад. А также зрители увидят кинокартины «Необыкновенное путешествие» Жоржа Мельеса, «Бесшумные поезда» Эдисона и фильмы Ман Рэя. Лейтмотив раздела — Транссибирская магистраль, которая будоражила умы европейских авангардистов. Будет представлена видео-композиция Владимира Смоляра «Транссибирская сюита», которая визуализирует метафору продвижения поезда через художественное пространство Евразии. Под ритм стука колёс звучит «Симфония №8» Дмитрия Шостаковича, а также мчатся полотна века — «Крестьяне» Казимира Малевича, «Летающие» Марка Шагала, «Солдаты» Михаила Ларионова и образы орфического кубизма Софи и Роберта Делоне. Эта часть экспозиции завершается видеороликом с Борисом Гребенщиковым «Наш поезд в огне». Владимир Смоляр. «Транссибирская сюита». Фото: пресс-служба Фонда культуры «Екатерина» Раздел «Миростроительное депо» расскажет о достижениях советского кинематографа 1930-х годов посредством отрывков из фильмов «Симфония Донбасса» Дзиги Вертова, «Пасифик 231» Михаила Цехановского и «Кинопоезд» Александра Медведкина. Также зрителей ждут американские вестерны «Серенада солнечной долины» и «Большое ограбление поезда». Поезд едет на территорию современной культуры, которая представлена триптихом «Take a Train» Владимира Янкилевского, видео-артом Александры Митлянской и Марии Фоменко, проезжает через Европу в работе голландки русского происхождения Марины Черкиновой, откуда зрители перемещаются в подмосковную электричку Ольги Чернышевой. В двухканальной видео-инсталляции Натальи и Валерия Черкашиных зрители заходят на Таймс-сквер в вагон подземки, а затем оказываются уже на Красной площади. В «Депо» представлены оригинальные работы советских художников в технике фотомонтажа, оригинальные плакаты конструктивистов, в которых воспета индустриальная мощь поездов. Здесь представлена металлизированная инсталляция Аллы Урбан и проект, где соединён визуальный контекст «Большого стекла» Марселя Дюшана и акустики Джона Кейджа. В заключительном разделе «Место действия — поезд» обогащено смысловое поле проекта: рассматривается образ поезда в художественной литературе, театре, живописи классиков второго русского авангарда. Павел Отдельнов. Inside. Outside. Фото: пресс-служба Фонда культуры «Екатерина» Новая работа «Композиции с образом поезда» Константина Батынкова открывает раздел, в котором также представлены фото-инсталляции Льва Мелихова, Владислава Ефимова, архивная хроника прибытия легендарного «Поезда Победы» 10 мая 1945 года. В зале помещены новейшие системы живописи Эрика Булатова, Ильи Кабакова, работы Павла Отдельного, Игоря Ширшкова, Семёна Файбисовича. Одно из наиболее выделяющихся полотен раздела — реалистическая работа Кузьмы Николаева «Прокладка железнодорожного пути в Магнитогорске из коллекции РОСИЗО». В «зале Анны Карениной» представлены литературно-театральные ассоциации, которые отмечены своеобразным эпиграфом — объектом Сергея Катрана по мотивам лекции Владимира Набокова и бинарной инсталляцией Натальи Данберг, которая иную версию романа, где творческая игра ребенка предотвращает гибель героини Льва Толстого. Эта тема дополнена стремительно мчащимся поездом Анны Ефремовой. Он передвигается в «обратной» перспективе Павла Флоренского, в нём соединены прошлое и будущее нашей истории. Он приглашает войти в магический «вокзал для двоих» Леонида Тишкова. Яркий, устремляющийся на зрителя свет фонаря этого поезда открывает ностальгическую тотальную инсталляцию Александра Бродского — плацкартный железнодорожный вагон, который равномерно покачивается и мерцает окнами. Он обращён к культурной памяти нашего детства. Особое место в этой «философской» арт-территории отведено «кабинету» режиссёра Вадима Абдрашитова, мастера новейшего кино-языка, который использовал образ поезда в радикальной социо-культурной драматургии. Выставка завершается бесконечной протяженностью звукового образа локомотива, интегральным акустическим проектом Сергея Филатова, который транслирует свой сигнал в пространство двуканальной инсталляции Сергея Головача «Следующая станция Chinatown» (Россия — Китай). Стрела Транссибирской магистрали устремлена здесь на Восток, где заканчивается путешествие зрителя. Он переживает феномен поезда в контексте культуры последнего столетия и открывает в своём сознании новые формы существования в нашей техногенной реальности.