Уникальные арт-объекты распродадут на аукционе журнала «РЖД — Партнер»

Первый — арт-объект «Пограничная зона». Это зеркало с нанесенной на него надписью на суржике, языке, объединяющим два самых многочисленных славянских народа. Вся композиция служит напоминанием: граница между добром и злом, которую некоторые называют компромиссом, это — не тонкая линия, и не футбольное поле. Чтобы перейти ее достаточно одного шага.

Идея арт-объекта принадлежит главному редактору и одному из основателей журнала «РЖД-Партнер» Александру Ретюнину. Непосредственное участие в создании композиции принимал старожил редакции, начальник отдела распространения Дмитрий Синельников.

Александр Ретюнин: «РЖД-Партнер — это не только издательский проект и не только идея. Но своего рода игра в нахождение компромисса и желание не пересечь невидимую черту. Помогает ли в этом отражение, знание суржика или осознание того, что ты из Ленинграда?»

Рама зеркала изготовлена из малазийского дуба, одного из наиболее крепких материалов. Высота объекта 160 см.

Еще один объект лота — инсталляция «Краски жизни», авторства дизайнеров журнала «РЖД-Партнер» Марии Преображенской и Яны Гречухиной. Арт-объект показывает, каким мир видят дети, и каким — взрослые.

«В детстве весь мир играет яркими красками, мы видим его красоту и наслаждаемся жизнью. Не боимся открываться новому! Но с возрастом это проходит — мы как зонтиком закрываемся от внешнего мира, видим его серым и блеклым. Конечно, это не правильно. Но как заставить взрослого человека открыться?» — размышляют авторы.

Третий объект создан Константином Новиковым , скульптором, который с 2004 года сотрудничает с журналом «РЖД-Партнер» и ежегодно создает для него наградные композиции. На торгах будет представлена скульптура «Подвешенное состояние», созданная из мыла.

Новиков в своей работе продолжает современную тенденцию обращения к телесности. Автор, показывает: в своём движении к прогрессу человек тысячами способов научился изменять не только окружающий мир, но и себя. Арт-объект затрагивает тему телесности, представляя форму, возникающую от ожирения. А эта форма доходит до своего максимума. Увидеть уникальный арт-объект и приобрести его можно на аукционе.

Следите за постоянно пополняемым каталогом аукциона. Все вырученные средства будут направлены ветеранам железнодорожного транспорта, в частности бывшим сотрудникам эксплуатационного локомотивного депо Волховстрой (ТЧ-21 Волховстрой) Октябрьской железной дороги, локомотивного депо Москва-Сортировочная (ТЧ-6 Москва-Сортировочная) Московской железной дороги и эксплуатационного локомотивного депо Волгоград-Пассажирское (ТЧЭ-3 Волгоград-Пассажирское) Приволжской железной дороги.

Партнерами акции являются Совет ветеранов железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» и благотворительный фонд «Почет».

Напоминаем, что Большой транспортный семинар «Грузовая панорама» (г. Москва), который приурочен к 20-летнему юбилею журнала РЖД-Партнер, станет одним из значимых мероприятий, открывающих деловой сезон 2018 года. Семинар пройдет при участии органов государственной власти, представителей ОАО «РЖД», общественных организаций, отраслевых экспертов, а также российских промышленных и транспортных предприятий в ключевых секторах экономики.