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В Вешняках проживают активные семьи
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В Вешняках проживают активные семьи 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Активные вешняковцы передают свою жизненную позицию из поколения в поколение.
Весь район знает Елизавету Ивановну Трубину, в течение 15-ти лет возглавляющую районный совет ветеранов № 4. Ребёнок войны, она прошла сложный жизненный путь, но при этом до сих пор занимается активной общественной работой.
Внучка Елизаветы Ивановны Анастасия Сергеевна Трубина пошла по стопам бабушки. Живописец, художник-дизайнер, искусствовед Московского музея современного искусства активно участвует в проведении районных мероприятий по роду своей деятельности, на безвозмездной основе.
Когда во время подготовки к выборам президента Российской Федерации встал вопрос о том, чтобы организовать досуг для жителей, приходящих на избирательные участки, Анастасия тут же откликнулась и устроила для вешняковцев выставку своих работ. Её картины — это академическая живопись (пейзаж, натюрморт, постановка). Жители с большим интересом останавливались возле работ, чтобы прикоснуться к прекрасному — полюбоваться натюрмортами, цветами и птицами, почувствовать наступившую по календарю весну.
На улице мама Анастасии — директор АНО «Содействие. Развитие. Инициатива.» Анна Александровна Трубина проводила развлекательную программу для юных жителей.
— Нам помогали волонтёры — девятиклассники, жители района, — рассказывает Анна Александровна. — Ребята организовали аквагрим, «весёлые старты» для малышей и анимационное представление. Также все желающие могли поучаствовать в конкурсе на знание Москвоведения — сложить слова, отвечая на вопросы о нашей столице.
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