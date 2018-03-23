Новосибирцы нарисовали историю арбуза, который женился и стал отцом котёнка 

Три мультфильма детской киностудии «Поиск» получили дипломы лауреатов на Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале.
Их сделали ребята в возрасте от трёх до десяти лет.
Лауреатами стали мультфильмы «Тыквомобиль» — о тыкве, которая так сильно выросла, что стала автомобилем (руководитель Александра Якутина); «Запутанная история одной семейки» — о большом арбузе, превратившемся в мужа (руководитель Мария Жукова), и «Сказка про оленев» — на самом деле о семье лосей, которая пошла в лес, и с ней ничего не случилось (руководитель Максим Макаров).
Их представили на «Утренней зарядке» — отдельном блоке фестиваля для работ, снятых в детских студиях мультипликации.
«Фестиваль в Суздале — один из крупнейших в России. Он стал своеобразным ежегодным смотром работ в области мультипликации. Часть мультиков на «Утреннюю зарядку» отбирается на фестивале детской мультипликации «Жар-Птица», который ежегодно проходит в Новосибирске летом», — рассказала журналисту НГС редактор детской киностудии «Поиск» Марина Щебетунова.
Сегодня в Суздале проходит «Эхо фестиваля» — показ фильмов-лауреатов и встреча с призёрами и участниками.
В феврале новосибирцы нарисовали мультфильм о влюблённых медведях-велосипедистах на Красном проспекте и представили его на конкурсе «Зиме дорогу» во время Международного зимнего велоконгресса в Москве.