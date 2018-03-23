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В контактном зоопарке на Юго-Западе столицы произошел инцидент
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В контактном зоопарке на Юго-Западе столицы произошел инцидент 

Управа района Коньково 2 часа назад
Фото: Управа района Коньково
Работа контактного зоопарка в торговом центре по улице Азовская приостановлена после проверки Роспотребнадзора, организованной в связи с жалобой посетителей на покусавшего их кролика. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.
В территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Западном административном округе поступило сообщение об укусах кроликом шестилетнего ребенка и его мамы в этом контактном зоопарке. Было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого были выявлены нарушения санитарного законодательства, связанные с размещением объекта в торговом центре, санитарным содержанием помещений, невыполнением противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику бешенства, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора. Также руководством зоопарка не представлены документы о вакцинации сотрудников против бешенства.
Деятельность зоопарка приостановили, сейчас он опечатан, а в отношении владельца применен временный запрет деятельности. Уточняется, что материалы административного дела были направлены в Зюзинский районный суд Москвы. Там будет рассмотрено административное дело по факту произошедшего.
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