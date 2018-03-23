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Преображенцам расскажут о культуре Ирландии
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Преображенцам расскажут о культуре Ирландии 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Ирландский культурный клуб проведет литературно-музыкальный вечер в Российской государственной библиотеке для молодежи.
Сегодня в Малом зале РГБМ соберутся на литературно-музыкальный вечер читатели. Мероприятие называется «Волшебство ближе, чем ты думаешь», и подготовил его Ирландский культурный клуб. Ожидается солидное представительство в лице атташе по культуре посольства Ирландии Артура Хендрика. На вечере расскажут о культуре Ирландии, которая в последние годы очень увлекла московскую молодежь. На мероприятии пройдет презентация произведений ирландской писательницы К. Хеллен. Директор Ирландского культурного клуба, переводчик Илона Коложвари расскажет о ее творчестве, об ирландской мифологии, фольклоре, истории и традициях.
Вечер будет наполнен звуками ирландской музыки и песнями в исполнении музыкантов из коллектива «An Cat Rua». Для всех желающих члены Московского клуба ирландских народных танцев проведут хореографический мастер-класс.
Гостем мероприятия станет Клуб исторической реконструкции «Fianna Fáil», посвящённый Ирландскому революционному периоду — с 1913 по 1923 год.
Вечер пройдет сегодня, 23 марта, в Малом зале РГБМ. Начало — в 19.00.
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