Преображенцам расскажут о культуре Ирландии

Ирландский культурный клуб проведет литературно-музыкальный вечер в Российской государственной библиотеке для молодежи.

Сегодня в Малом зале РГБМ соберутся на литературно-музыкальный вечер читатели. Мероприятие называется «Волшебство ближе, чем ты думаешь», и подготовил его Ирландский культурный клуб. Ожидается солидное представительство в лице атташе по культуре посольства Ирландии Артура Хендрика. На вечере расскажут о культуре Ирландии, которая в последние годы очень увлекла московскую молодежь. На мероприятии пройдет презентация произведений ирландской писательницы К. Хеллен. Директор Ирландского культурного клуба, переводчик Илона Коложвари расскажет о ее творчестве, об ирландской мифологии, фольклоре, истории и традициях.

Вечер будет наполнен звуками ирландской музыки и песнями в исполнении музыкантов из коллектива «An Cat Rua». Для всех желающих члены Московского клуба ирландских народных танцев проведут хореографический мастер-класс.

Гостем мероприятия станет Клуб исторической реконструкции «Fianna Fáil», посвящённый Ирландскому революционному периоду — с 1913 по 1923 год.

Вечер пройдет сегодня, 23 марта, в Малом зале РГБМ. Начало — в 19.00.