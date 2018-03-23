В центре внимания — спорт

Многие объекты появились благодаря самим жителям, обратившимся к депутатам своего округа с наказами и пожеланиями. Так, за один лишь 2015 год в Кировском районе построили 9 спортивных площадок, некоторые из них улучшают и дополняют по сей день.

Стадион вместо коробки

Одним из самых благоустроенных спортивных объектов в Кировском районе по праву можно считать хоккейную коробку на Палласа, 39. Точнее, это раньше здесь была обычная коробка, коих во дворах города больше сотни. Теперь вместо огороженной деревянным забором территории — настоящий мини-стадион с трибунами. Дети окрестных домов и даже соседних улиц всю зиму собирались дружной толпой погонять шайбу. Глядя на увлеченных ребят, жильцы попросили усовершенствовать популярную хоккейную коробку теплыми раздевалками для команд, где юные спортсмены смогут обсудить ход игры и выработать стратегию, уборными, комнатой для судейского совещания и отдельным павильоном для хранения спортинвентаря. Схема и проект уже готовы, теперь дело за малым — дождаться наступления весны и приступить к строительно-монтажным работам.

«Благоустроительный сезон массово начнется летом, сейчас ведется подготовка к этой работе: проводятся торги, работает комиссия по наказам. Жители нашего округа хотят видеть больше спортивных площадок, они сами пришли, грамотно оформили протокол и получили современный спортивный объект, — рассказала помощник депутата Александра ТАРАСОВА . — Жители обратились с жалобой, что на территории нашего округа не было ни одного спортивного объекта, а дети хотели чем-нибудь заниматься, на улучшение хоккейной коробки в этом году на Палласа выделено 1 млн 800 тысяч рублей. Всего же на спортивный досуг жителей Палласа потрачено около 10 млн рублей. Мы вообще очень много наказов принимаем по спорту, сейчас у всех такая гиперактивность!»

Зимой на хоккейной коробке мальчишки гоняют шайбу, а девочки осваивают азы фигурного катания. Летом спортивная площадка тоже не стоит без дела, а превращается в поле для мини-футбола.

Бабушки, на тренажёры!

Рядом с хоккейным мини-стадионом — целый комплекс тренажеров, состоящий из 18 элементов. Спортивный зал на улице обошелся недешево — каждый из снарядов стоит около 50 тысяч рублей. Но это оправдывает себя полностью — осваивают физкультурные снаряды даже бабушки. Тренажеры выполнены по всем нормам ГОСТа и легки в использовании, поэтому пенсионеры активно разминаются на металлических сооружениях. Неподалеку находится 198-я школа, учащиеся которой используют эту площадку на уроках физкультуры на открытом воздухе — турники, брусья и силовые тренажеры, что еще нужно для занятий спортом? Глядя на активных жителей Палласа, остальные кировчане тоже загораются идеей заполучить себе во двор тренажеры. Помощник депутата Александра Тарасова вспоминает: «Одна женщина пришла и говорит: тоже хочу возле дома тренажеры. „Пишите в наказе“, — отвечаю. Почему-то многие пишут в наказы детские площадки, в то время как тренажеры подойдут и детям, и взрослым».

Но нужно сказать, что наказы принимаются один раз в пять лет, то есть те, кто захотел у себя во дворе спортивную площадку или комплекс для занятий физкультурой, постепенно свою мечту обретают. Те, кто не успел, — ждут следующего срока исполнения наказов, который наступит в 2020 году.

Воркаутные площадки, аллея Молодёжная, ул. Вертковская; ул. Комсомольская, 31; ул. С. Кожевникова, 37 Площадки открыты для посещения всеми желающими. Здесь проводятся фестивали и соревнования по воркауту.

Бассейн «Олимпик», ул. Новогодняя, 20/4 В бассейне тренируются воспитанники СДЮШОР по водным видам спорта. Есть время для свободного плавания на коммерческой основе.

Мотодром РОСТО (ДОСААФ), ул. Тульская, 205 На мотодроме проходят городские, региональные и всероссийские соревнования по авто— и мотоспорту.

Спк «Успех», ул. Мира, 59/1 Центр развития карате в Сибири и на Дальнем Востоке, чьи воспитанники показывают высокие спортивные результаты на соревнованиях.

Школа олимпийского резерва по сноуборду, ул. Немировича-Данченко, 138 Подготовка спортсменов здесь ведется по пяти направлениям олимпийских видов сноуборда.

ФАКТЫ

На территории района функционирует 52 учреждения спорта разных видов и типов, а также более 120 плоскостных спортивных сооружений более чем по 20 видам спорта.

Для школьников в районе проводят экскурсии в спортивные учреждения: в ДЮСШ по конному спорту, в спортивно-профессиональный клуб «Успех». За последние два года провели 14 выездов для 200 человек.

В районе 10 хоккейных коробок, одно волейбольное поле, 16 универсальных площадок.

В 2017 году было потрачено 1,33 млн рублей на ремонт спортивных сооружений в Кировском районе.