Владимир Шахрин напишет книгу о знаковых местах Екатеринбурга

Владимир Шахрин выпустит авторский путеводитель по Екатернибургу. В книге музыкант расскажет о любимых и знаковых для него, группы и всего уральского рок-сообщества местах, об этом сообщает в пятницу, 23 марта, «АиФ-Урал»

О том, что Владимир Шахрин выпустит книгу, сообщается на официальной странице группы «Чайф» в «Facebook». В путеводителе музыкант расскажет о знаковых и любимых для него, всей группы и других горожан местах. Так, сейчас известно о том, что читателям Шахрин расскажет о свердловской киностудии.

«Я умышленно поместил информацию об этом объекте в раздел Екатеринбург рок-н— ролльный. Для меня киностудия — это главное тусовочное место рок-общественности города. Здесь, слева от входа, находилось маленькое семейное кафе «У дяди Вани». Главный в нём, естественно, был Ваня, человек, относящийся к нам, дерзким, но бедным молодым музыкантам, с сочувствием и пониманием. Здесь писались почти все значимые группы Свердловского рок-клуба. Студия, кстати, до сих пор существует и принадлежит знаменитому шансонье Александру Новикову . В студии по-прежнему работают те самые ветераны свердловской звукозаписи. Кафе находится на том же месте, правда, хозяева и название давно поменялись», — говорится в сообщении.

Напомним, до этого, в середине декабря 2017 года, Владимир Шахрин принял участие в росписи стадиона «Екатеринбург Арена». «Мог ли я, сын простого инженера, подумать, что окажусь на такой арене», — рассказывает Шахрин, имея в виду новый стадион Екатеринбурга. Расписывая одну из его колонн, он говорил, что внуки будут вспоминать его, в том числе, по этим рисункам.