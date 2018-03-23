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Бесплатно: 7 хитов 2017 года
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Бесплатно: 7 хитов 2017 года 

Ivi.ru 56 минут назад
Фото: Ivi.ru
Не успели посмотреть в кино — не страшно. Потому что теперь можно на ivi, бесплатно.
Жена смотрителя зоопарка
Жена смотрителя зоопарка
Основанная на реальных фактах невероятная история смотрителей варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, спасавших во время войны евреев. Зоопарк, в котором они работали, был частично разбомблен, и многие животные погибли или разбежались, тогда смелая пара стала прятать в освободившихся помещениях людей.
Его собачье дело
Его собачье дело
У частного детектива Стива Форда украли собаку. Нет, она не редкой породы, не стоит целое состояние, но дорога Форду. Теперь, ради сохранения жизни пса, он будет плясать под дудку похитителей и поставит на уши весь Лос-Анджелес. Криминально-трогательная комедия.
Черная бабочка
Черная бабочка
Одинокий писатель, находящийся в глубоком творческом кризисе и легком запое, живет в двух часах от цивилизации и нечасто выбирается в город. Однажды, когда он обедает в кафе, незнакомец помогает ему избежать конфликта с взбешенным водителем грузовика. В благодарность писатель приглашает мужчину пожить у него несколько дней и даже не предполагает, куда свернет эта история о доброте и взаимовыручке. В финале не спешите подбирать челюсть с пола, прямо перед титрами она упадет туда еще раз.
Джон Уик 2  Джон Уик 2  Джон Уик отошел от событий первого фильма и снова бросил свою «работу». Но бывший напарник взялся за дело, которое оказалось ему не под силу, еще бы, попробуй в одиночку приструнить целую гильдию наемных убийц. Долг, совесть и честь вернули Джона в строй. Один из лучших боевиков 2017 года по мнению прорвы авторитетных журналов и порталов.
Притяжение
Притяжение
В небе над Москвой летит НЛО, не выходящее на связь. Военные атаковали объект, и он, как можно было догадаться, упал прямо на город, зацепив жилые дома. Погибло много людей, оставшихся в живых срочно эвакуируют, а в район падения стягиваются военные. Но небольшая группа местных жителей решила разобраться с гостями сама. Фильм собрал неоднозначные отзывы, наделал много шума и разделил аудиторию на два лагеря: тех, кто счел фильм притянутой за уши байкой про Чертаново, и тех, кто увидел в нем убедительную философскую драму о человеческих отношениях.
Время первых
Время первых
Фильм с Евгением Мироновым и Константином Хабенским рассказывает о том, чего стоил первый выход человека в открытый космос. Какие трудности сопровождали эту миссию с самого начала и до эвакуации космонавтов с незапланированного места приземления. Картина вышла нервной, напряженной и красивой, но непосредственный участник тех событий Алексей Леонов сказал, что на самом деле все было еще страшнее.
Космос между нами
Космос между нами
Гарднер Эллиот — парнишка, живущий в экспериментальной колонии на Марсе, но интернет уже повсюду, так что встретить любовь в сети оказалось не проблемой. Теперь Эллиот летит на Землю, чтобы первый раз увидеть возлюбленную…
Гуляй, Вася!
Гуляй, Вася!
Главный герой, Митя, хочет развестись со своей женой. Он с ней, в общем-то, уже давно не живет, но Вася (это женщина, да) из вредности не хочет разводиться просто так. Тогда несчастный Митя уговаривает официантку из кафе подыграть ему и сказать, что она его невеста. Но Васе нужно больше, она хочет удостовериться в их чувствах.
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