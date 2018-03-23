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В зоопарке Ростова проведут показательные кормления и расскажут об обитателях
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В зоопарке Ростова проведут показательные кормления и расскажут об обитателях 

Деловое сообщество 39 минут назад
С 24 по 31 марта в ростовском зоопарке пройдут мероприятия программы «Знай наших». В эти дни в 13 часов будут проводиться показательные кормления, а также специалисты расскажут об обитателях.
В первую очередь программа предназначается для школьников, которые ушли на весенние каникулы. Детям расскажут, как носороги из Израиля адаптировались к новому для себя климату, сколько сейчас слонов в Ростове, а также как лемуры уживаются в одном вольере.
Расписание программ кормления: 24 марта — лемуры 25 марта — шимпанзе 26 марта — слоны 27 марта — дальневосточный леопард 28 марта — Тигры 29 марта — Экзотариум» 30 марта — сиамский крокодил 31 марта — носороги.
Зоопарк работает каждый день с 8 до 18 часов.
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