В зоопарке Ростова проведут показательные кормления и расскажут об обитателях

С 24 по 31 марта в ростовском зоопарке пройдут мероприятия программы «Знай наших». В эти дни в 13 часов будут проводиться показательные кормления, а также специалисты расскажут об обитателях.

В первую очередь программа предназначается для школьников, которые ушли на весенние каникулы. Детям расскажут, как носороги из Израиля адаптировались к новому для себя климату, сколько сейчас слонов в Ростове, а также как лемуры уживаются в одном вольере.

Расписание программ кормления: 24 марта — лемуры 25 марта — шимпанзе 26 марта — слоны 27 марта — дальневосточный леопард 28 марта — Тигры 29 марта — Экзотариум» 30 марта — сиамский крокодил 31 марта — носороги.

Зоопарк работает каждый день с 8 до 18 часов.