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Спектакль вокруг безопасности: экс-агент MI5 рассказала, зачем хотят эксгумировать Литвиненко и Березовского
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Спектакль вокруг безопасности: экс-агент MI5 рассказала, зачем хотят эксгумировать Литвиненко и Березовского 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
У таких людей как Березовский и Литвиненко было сомнительное рабочее окружение, поэтому их смерти вызвали столько вопросов, уверена Анни Машон.
Намерение британских властей эксгумировать тела экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и беглого олигарха Бориса Березовского, чтобы проверить их на предмет отравления, не более чем спектакль вокруг безопасности со стороны официального Лондона. Об этом заявила в интервью «Звезде» экс-агент внутренней британской контрразведки МИ5 Анни Машон.
«Главным образом, Литвиненко работал консультантом для МИ6, предположительно, помогая им расследовать организованную преступность. Убить его мог то-то из этих кругов, кто знает… Но главное во всем этом — что он работал на МИ6, и на них лежала обязанность защищать его, и они не справились со своей работой», — пояснила она.
Именно по этой причине, уверена Машон, расследование смерти Литвиненко заняло так много времени. Поскольку, констатировал экс-агент, британским спецслужбам не хотелось открыто признавать факт своего провала.
«У многих из этих людей было сомнительное рабочее окружение, потому эти смерти вызывали так много подозрений. Поэтому полиция, расследуя дело Березовского, пришла к выводу о том, что что-то было нечисто в обстоятельствах их смерти. Сейчас Британия раздувает вопрос с тем, чтобы эксгумировать их тела и проверить на предмет отравления, но думаю, что это просто спектакль вокруг безопасности», — заключила бывший агент MI5.
Говоря о деле с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Машон предположила, что последствия данного расследования, инициированного британскими властями, могут быть весьма плачевными.
« (Премьер-министр) Тереза Мэй, похоже, собирается, достигнуть консенсуса с другими державами, и ужесточить санкции против России. Но потом может выясниться, что она поторопилась с обвинениями. Но как в такой ситуации премьер-министру пойти на попятную и признать свою ошибку, не потеряв лицо? Она и так в очень слабой позиции. Я не уверена в том, как эта ситуация может развиваться дальше, но я думаю, что Евросоюз не будет вводить дополнительные санкции против России», — подытожила Машон.
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