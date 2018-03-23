В моде — фанера, металл и полиэтилен. Первыми увидят салехардцы

В Салехарде 24 марта в рамках празднования Дня оленевода в Центре культуры и спорта «Геолог» откроется мобильная выставка архитектурно-художественных работ учащихся и студентов Института архитектуры и дизайна.

Среди экспозиции — макеты архитектурных проектов и малых архитектурных форм. На выставке представят проекты студентов по реновации, развитию территорий и благоустройству городов Тюменской и Курганской областей, обустройству парков, скверов, площадей и других зон отдыха горожан, промышленных, общественных, жилых зданий и интерьеров, которые выражают взгляд молодых архитекторов на современную комфортную городскую среду.

На выставке также будут работы учащихся архитектурно-художественных классов по основам архитектуры, композиции, макетированию, рисунку и живописи. Экспонаты демонстрируют подход к обучению, направленный на формирование у учащихся объемно-пространственного мышления, отображают уникальное креативное видение каждым автором поставленной задачи. Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках выставки пройдет и дефиле театра нетрадиционной моды, где салехардцам представят коллекции смелых и удивительных решений из нетрадиционных материалов — фанеры, металла, полиэтилена и другого сырья.

Многие из представленных работ и проектов стали победителями престижных конкурсов: международного фестиваля-смотра архитектурных работ «Зодчество» (г. Москва), международного молодежного архитектурно-художественного фестиваля «Золотая АрхИдея» (г. Тюмень) и других.

Напомним,15 декабря в Тюмени состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ТИУ и администрацией Салехарда. Документ предполагает стратегическое сотрудничество в области развития жилищно-коммунального комплекса Салехарда: инженерная инфраструктура, благоустройство, программа «Формирование комфортной городской среды», энергосбережение, организация дорожного движения, развитие улично-дорожной сети, архитектурный облик столицы Ямала.