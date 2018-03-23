В Нижнем Новгороде так и не найден подрядчик для строительства детского сада в «Цветах»

Аукцион на строительство детского сада в жилом комплексе «Цветы», расположенном в Приокском районе Нижнего Новгорода, не состоялся. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В торгах захотела принять участие только одна компания — ООО «Грэйдстрой», однако главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода, которое является заказчиком услуг, признало ее не соответствующей требованиям.

«По результатам рассмотрения вторых частей заявок принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе», — сообщается на сайте госзакупок.

Напомним, детский сад на 320 мест в границах Анкудиновского шоссе, улицы Цветочной, Академика Сахарова и памятника природы «Щелоковский хутор», планируется построить до конца года.