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В Нижнем Новгороде так и не найден подрядчик для строительства детского сада в «Цветах»
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В Нижнем Новгороде так и не найден подрядчик для строительства детского сада в «Цветах» 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Аукцион на строительство детского сада в жилом комплексе «Цветы», расположенном в Приокском районе Нижнего Новгорода, не состоялся. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
В торгах захотела принять участие только одна компания — ООО «Грэйдстрой», однако главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода, которое является заказчиком услуг, признало ее не соответствующей требованиям.
«По результатам рассмотрения вторых частей заявок принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе», — сообщается на сайте госзакупок.
Напомним, детский сад на 320 мест в границах Анкудиновского шоссе, улицы Цветочной, Академика Сахарова и памятника природы «Щелоковский хутор», планируется построить до конца года.
Напомним, прокуратура выявила нарушения в организации питания в нижегородских школах.
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