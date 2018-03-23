Самый лесной район

глава МСУ Тоншаевского

муниципального района

Нижегородской областиСамый лесной районТоншаевский район — самый отдаленный от центра (300 километров пути), самый северный и, пожалуй, один из самых лесных. А еще им руководит один из самых опытных управленцев: должность главы Анатолий Коновалов занимает уже 20 лет. Когда Анатолия Коновалова спрашивают, насколько сложно ему было осваиваться в роли «первого лица», он лишь улыбается: родившийся в Тоншаеве и много лет проработавший в лесхозе — как он мог не знать свой район?

— Но всё равно поначалу приходилось вникать в детали, — улыбается Коновалов. — Хорошо, что помог Валерий Александрович Костров — он был первым секретарем райкома КПСС , приглашал меня на должность главы района и фактически стал моим наставником.

Всегда буду его добрым словом вспоминать! Особая благодарность — и много лет проработавшему у меня первому заместителю Юрию Николаевичу Михайлицыну, жаль, что сейчас он уже на пенсии.

— Анатолий Васильевич, а если бы вдруг на развитие района вам выделили крупную сумму. Например, миллиард рублей. Что бы вы сделали в первую очередь?

— Дороги бы отремонтировал, — почти без раздумий отвечает он. — Говорят, что дороги — это «артерии» экономики, без них невозможно развитие производств. А производство — это налоги, доходы. Именно производства вытягивают за собой социалку.

В этом году в районе удалось капитально отремонтировать (а если называть вещи своими именами, построить с нуля) 13 километров дороги, но нужно, конечно, намного больше.

— Вообще, предпринимательство в районе развито неплохо. Во многом этому способствует руководитель от дела предпринимательства Анатолий Николаевич Втюрин. Очень грамотный, опытный управленец. Не могу не отметить и Леонида Ивановича Сондакова –председателя райпо (пожалуй, одного из самых сильных в регионе), заведующих отделами культуры и образования районной администрации.

Главная проблема тоншаевцев -отсутствие газа.

— У нас и большого прироста населения из-за этого нет, — говорит Анатолий Коновалов. Но уезжают из Тоншаева нечасто. Да, бывает, кто-то из молодых сорвется с мест, уедет учиться в крупный город, останется там после окончания вузов и техникумов… Встречаешь их, спрашиваешь: «Ну, как дела? Наверное, по театрам каждый день ходишь?» —

«Да ну, какие театры? Работаю как белка в колесе, сплошная суета», — «А может, домой вернешься? Скучаешь, ведь, по нашим лесам?» — «Скучаю…» И иногда возвращаются. В конце концов, у нас с театрами тоже неплохо: есть и Дома культуры, и развлекательные площадки.

В Буреполоме заканчиваем строительство Дома культура на 120 мест. Начали ФОК строить…

В этом году тоншаевская хоккейная команда «Старт» стала чемпионом Нижегородской области. То есть команды, тренировавшиеся на своем льду, не смогли обойти тоншаевцев, для которой найти свободный качественный лед — целое дело.

— На закладке фундамента нового ФОКа мы шутили: с такой самоотдачей теперь надо будет на первенстве России побеждать! — улыбается глава района. — А почему нет? У нас спортивные традиции очень сильные — есть и свои мастера спорта, и перворазрядники, и победы — в самых разных видах. Спор— тшкола отличная — ее руководитель

Юдинцев Андрей Викторович всё, что можно, делает, чтобы у ребят повышались результаты, создает им все условия для тренировок.

Иногда кажется, что сам Анатолий Коновалов работает всегда. Порой

удивляешься, успевает ли он спать?

— Успеваю, — смеется Анатолий Васильевич. — Я не сторонник того, чтобы рваться и жить в цейтноте. Нужно уметь распределять время: тогда и работа вся будет выполнена, и отдохнуть успеешь.

Люблю в выходные рыбалку, охоту — всё это нужно, чтобы восстановиться перед новой трудовой неделей.