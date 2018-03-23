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Занятие «Йога мегаполиса» пройдет в районе Марьино
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Занятие «Йога мегаполиса» пройдет в районе Марьино 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Капотня города Москвы
В рамках работы клуба выходного дня «Калейдоскоп» в одном из структурных подразделений Культурного центра имени Астахова в районе Марьино 25 марта состоится занятие «Йога мегаполиса».
Участники мастер-класса выполнят упражнения на растяжку и правильное дыхание. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью культурного центра Елена Саковец.
— Участниками мастер-класса смогут стать как дети, так и взрослые. Цикл рассчитан на людей всех возрастов, любой комплекции вне зависимости от уровня подготовки. Разгрузка позвоночника, гибкость и ловкость, подвижность суставов, снятие стресса, улучшение настроения — вот, что ждет участников занятия, — пояснила Саковец.
Мастер-класс начнется в 12.00. Адрес проведения — Верхние Поля, дом 38, корп. 1, подъезд №11. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по телефону: 8 (495) 658-08-59. Возрастная категория 6+. (то)
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