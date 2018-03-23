Оленеводы в очереди за арбузами, ветровой двигатель и чета пилотов Майковых на снимках Фёдора Почкина

В Музейно-выставочном комплексе имени Ивана Шемановского открыли уникальную выставку фотографий штатного фотографа железнодорожного строительства 501-й стройки Фёдора Почкина.

В экспозицию вошли фотографии и фотокопии снимков, а также 37 негативов, кадров черно-белой фотопленки, отснятые им в 1947 — 1951 годи. Среди наиболее интересных и редких экспонатов — фотоальбом, посвященный 20-летию Ямало-Ненецкого национального округа. Его Федор Почкин делал совместно с сотрудниками музея. На снимках отображены значимые исторические моменты из жизни округа. Это декрет об образовании национальных объединений в районах расселения малых народностей, карта Ямала, старые фотографии Салехарда, ямальская природа. Представлены все основные отрасли — агропром, медицина, банковская система, спорт, народное образование, а также расцвет культуры с Красным чумом.

Посетители увидят знаменитых людей округа — Дмитрия Чубынина, сына Тихона Сенькина, Александра Шалгина, Барышникова. Также снимки показывают, что уже в те годы Ямал активно развивался. Так, в конце 40 годов в Ямальском районе уже стоял ветровой двигатель. Очень трогательная фотография из магазина, где оленеводы стоят в очереди за арбузами.

Представлена последняя фотография четы Майковых, с которыми Почкин встречался и дружил. Майков и его жена — оба ветераны войны, пилоты. Его жена служила в легендарной «ночной ведьме» и была дружна с Мариной Расковой, они вместе воевали в одном полку. Напомним, Марина Раскова — летчица, Герой Советского Союза. В одном из своих писем Почкин воспоминает о трагедии, которая произошла в декабре 1948 году за горой Рай-Из, где большой самолет Ли-2 рухнул вместе с пассажирами и грузом. Это был последний рейс Майковых, они должны были уйти на пенсию. Тогда на поиски разбившегося самолета направили две группы, в том числе и один самолет. Пилоты не смогли найти место крушения, зимой ведь полярный день-то короткий. Летчики нашли площадку для посадки, и здесь началась такая метель, что самолет разбило. Десять дней они пережидали пургу, а затем целый месяц выходили с Полярного Урала до ближайшей станции. Все уже думали, что пилотов нет в живых. Их спасло то, что они были одеты в малицы, которые практически полностью сжевали. Обмороженные и изможденные они дошли до ближайшей станции.

Почкин тоже принимал участие в поисках и эвакуации всех тех, кто погиб. Их нашли и похоронили в поселке Абезь Печорской железной дороги в Коми АССР.