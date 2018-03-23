Капель с потолка: дети занимаются в группе с вёдрами и тазиками

В детском саду на улице Охотской в Заельцовском районе Новосибирска протёк потолок: работники подставили вёдра и тазики, чтобы вода не затопила группу.

Весенняя капель началась в дошкольном отделении специальной (коррекционной) начальной школы № 60 «Сибирский лучик». Сегодня утром капающая с потолка вода стала заливать помещение группы «Малинки» на втором этаже здания, рассказал корреспонденту НГС отец одного из детей.

По словам мужчины, несмотря на капель, детский сад продолжил работу. «Дети полноценно занимаются. Родители на работе все. Как их отпустят? Приходится детям в такой атмосфере завтракать, обедать ужинать и учиться, соответственно», — описал ситуацию родитель.

Как пояснила корреспонденту НГС директор «Сибирского лучика» Лариса Цыбаева, проблему с протечкой уже решают.

«Здание у нас новое, но проблемы с кровлей, особенно весной и летом, у нас возникают периодически. Застройщик — ООО «ТеплоСтройСервис» — в курсе, и пока в течение пяти лет после строительства они нас ведут. В этом году три года, как они нас запустили, но продолжают нам оказывать свои услуги в плане устранения всех моментов, которые мешают нашей работе. Но сегодня на самом деле очень сильно побежала почему-то «Малинка», хотя до этого такого никогда не было. Но вот сейчас бригада рабочих расчищает снег, вроде бы увидели что там пошла трещина по покрытию, в выходные будет работать бригада от «ТеплоСтройСервиса»», — сообщила Лариса Цыбаева.

Начало работ корреспонденту НГС подтвердил и заместитель директора по общим вопросам Новосибирского филиала ООО «ТеплоСтройСервис» Евгений Орлов . По его словам, определить точную причину протечки можно будет только после того, как снег с крыши счистят.

«Убираем, смотрим и принимаем решение», — добавил Орлов.