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Фестиваль народов мира и концерт студентов Гнесинки: центр «Северное Чертаново» проведет культурные выходные
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Фестиваль народов мира и концерт студентов Гнесинки: центр «Северное Чертаново» проведет культурные выходные 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Фестиваль народов мира и концерт студентов РАМ имени Гнесиных: что приготовил своим гостям Московский культурный центр «Северное Чертаново» в эти выходные, 24 и 25 марта.
Субботним вечером в концертном зале районного учреждения разольются звуки фортепиано, ведь в МКЦ состоится традиционное выступление студентов Гнесинки. В их исполнении прозвучат не только фортепианные, но и вокальные произведения таких авторов, как Иоганн Себастьян Бах, Шарль Гуно, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Джузеппе Верди. Начало концерта в 18:00. Регистрация доступна по ссылке.
А уже с обеда следующего дня, 25 марта, в стенах МКЦ «Северное Чертаново» развернется фестиваль народов мира, который будет сопровождаться большим концертом творческих коллективов учреждения — «Фуэте», «Хабиби» и «Калакар».
— Впервые в центре состоится мастер-класс по китайской живописи Се-И, на котором гости научатся изображать пушистых любимцев в различных техниках, урок предназначен для желающих от 6 лет. Нашим гостем станет архитектор, художник и преподаватель китайской живописи Ольга Алексеева. Она также пишет свои лекции и статьи по истории этого жанра и еще по японской живописи. Ольга познакомит наших гостей с одним из стилей традиционной китайской живописи Гохуа — стилем сеи, — рассказала газете «На Варшавке. Чертаново Северное» PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова.
Начало в 14:00. Регистрацию можно пройти по ссылке.
Фото: Московский Культурный центр «Северное Чертаново»
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