Жителей Самарской области приглашают на Единый день ГТО

Проверить свою физическую форму и общее состояние здоровья. В субботу, 24 марта, жителей губернии приглашают в спортивный комплекс «МТЛ Арена», где пройдет «Единый день ГТО». Все желающие смогут официально или в тестовом режиме выполнить нормативы — для этого необходимо заранее подать заявку. Жители губернии смогут сделать это с 14:00 до 18.00, в это же время будут работать интерактивные площадки по мини-гольфу, армрестлингу, ориентированию, настольным играм, а также аттракционы для маленьких посетителей. А в 10:00 стартует финальный этап соревнований среди дошкольников — дети примут участие в многоборье ГТО и пройдут полосу препятствий.