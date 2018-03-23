Ещё
Жителей Самарской области приглашают на Единый день ГТО
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жителей Самарской области приглашают на Единый день ГТО 

ТРК Губерния 1 час назад
Проверить свою физическую форму и общее состояние здоровья. В субботу, 24 марта, жителей губернии приглашают в спортивный комплекс «МТЛ Арена», где пройдет «Единый день ГТО». Все желающие смогут официально или в тестовом режиме выполнить нормативы — для этого необходимо заранее подать заявку. Жители губернии смогут сделать это с 14:00 до 18.00, в это же время будут работать интерактивные площадки по мини-гольфу, армрестлингу, ориентированию, настольным играм, а также аттракционы для маленьких посетителей. А в 10:00 стартует финальный этап соревнований среди дошкольников — дети примут участие в многоборье ГТО и пройдут полосу препятствий.
ТРК Губерния: последние новости
В Самарском цирке представили шоу с участием индийских слонов «Душа баяна» пришла в Кошкинский район В Самаре состоялась премьера анимационного фильма "Кролик Питер"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего50
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых7
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»23
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение