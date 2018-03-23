Уикенд в Курске с 24 по 25 марта

Концерт «Руки вверх», рок-фестиваль, зрелищное танцевальное шоу — как весело провести эти выходные в городе.

24 марта Терраса ресторана «Престиж»19:00Турнир по Русскому лото в «Престиже»

Если вам известно, что такое «барабанные палочки» и почему так важен «дедушкин сосед», планируйте провести субботу за партией в Русское лото. Старинная забава может составить отличную конкуренцию надоевшей «Мафии». На террасе ресторана «Престиж» проведут настоящий турнир. Музыкальную атмосферу создаст вокалистка Элли Роуз, а шеф-повар ресторана приготовит изысканный ужин. Гостей ждет увлекательный вечер и подарки. Забронировать столик можно по телефону: 74-22-22. Вход свободный. Возле памятника Александру Невскому 20:00Всероссийская акция «Велосветлячки»

Подготовка к Всероссийскому велосипедному флешмобу «Велосветлячки» идет полным ходом. Этой акцией участники призывают людей чаще использовать экологически чистый транспорт. Участники акции проедут маршрутом: Красная площадь — Ленина — Перекальского — Московская площадь — Триумфальная арка — Перекальского. Арт-клуб БАРRe12:00Концерт Дениса Михайлова (группа «Обе-Рек»)

Философ по образованию, журналист по профессии, музыкант по призванию: Денис Михайлов снова появится на курской сцене. Но не просто дать очередной концерт, а встретиться с друзьями и поделиться новым творчеством. В своих текстах музыкант простыми словами говорит о самом важном — о том, что волнует каждого. Свои концерты он шутливо сравнивает с психологическими тренингами, которые помогают разобраться в себе и, возможно, найти решение в непростой ситуации. СКК19:00Концерт группы «Руки вверх»

В прошлом году группа «Руки вверх!» отметила свое 20-летие. В этом году Сергей Жуков и его команда вновь отправляются в тур с новой программой «21». Ожидается масштабное шоу с декорациями, высокотехнологичным видеоартом, зажигательными танцами в исполнении шоу-балета Street Jazz, звездные гости и сюрпризы от самого Сергея Жукова. REST&CLUB МАМА ЛЮБА 19:00Фестиваль Dancing queens

Ежегодный фестиваль Dancing queens готовит зрелищное шоу: модификации танца на пилоне и полотнах, воздушное кольцо, Go-Go команды и солисты, CLUB SHOW. Объединяет номера одно — зрелищность. Кроме того, организаторы добавили второй день фестиваля, который будет отведен для обсуждения выступлений и workshop от членов жюри.

Ул. Карла Либкнехта, 3118:00Rock Fest

У тех, кто любит суровый мужской рок, будет праздник для души. Фестиваль, на котором выступят группы FiveDice, «Тень Пандоры», «Напролом», «Старый револьвер»и «Стальной Дракон». Можно будет услышать полнозвучный NuMetal, классический Hard & Heavy, волшебные легенды и мистические баллады. Билеты разыгрывают в группе мероприятия.

25 марта

Арт-площадка «Артис»Школа «Искусство экспериментировать»12:00 В центре внимания Школы юных экспериментаторов не способы познания, а точные науки. На каждом занятии преподавателем на один день становится настоящий ученый. Школу юных экспериментаторов на этот раз посетит кандидат химических наук Гермес Чилов. Вместе с ним участники погрузятся в молекулярный мир, раскроют секрет взаимодействия электрически нейтральных частиц и посмотрят на красивые химические эффекты.

По материалам интернет-журнала «Морс».