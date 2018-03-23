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Подросток, рискуя жизнью, висел на балконе седьмого этажа в Ростове
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Подросток, рискуя жизнью, висел на балконе седьмого этажа в Ростове 

Деловое сообщество 58 минут назад
Видео об опасном развлечении подростков выложили в социльные сети. Ростовчанин снял его вчера, 22 марта на улице Жданова. Подростки исполняют опасный трюк. В то время как двое смотрят с балкона многоэтажки вниз, оценивая высоту, их друг спокойно перелазит через ограждение и зависает над пропастью, держась одной рукой. Получив свою дозу адреналина, подросток спокойно залезает назад и всяк компания быстро удаляется.
Подобное увлечение называет руферством. Люди, играющие со смертью подобным образом, часто посещают крыши высоток, балансируют на узких балках над пропастью и совершают безумные трюки. Подавляющее большинство руферов — молодежь, обычно школьники и студенты. Большая часть руферов в России сконцентрирована в наиболее крупных городах, преимущественно это Москва и Санкт-Петербург.
Причем никакой ответственности за подобное опасное увлечение ребятам не грозит. Максимум что можно им инкриминировать, это незаконное проникновение на территорию. Однако конечно балконы многоэтажек под это определение не подпадают. С прошлого года в России вовлечение детей в «руфинг» может быть расценено как уголовно наказуемое преступление согласно поправкам, ужесточающим ответственность за доведение до самоубийство.
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