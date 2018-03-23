Ещё
В центре соцобслуживания на Зеленодольской исполнили русские народные песни
Далее:
Читайте также:
Ещё

В центре соцобслуживания на Зеленодольской исполнили русские народные песни 

Управа Рязанского района 45 минут назад
Фото: Управа Рязанского района
Русские народные песни в исполнении певицы Ольги Воронец прозвучали в центре социального обслуживания населения «Рязанский», который расположен на улице Зеленодольской.
— Ведущая рассказала собравшимся о жизни и творчестве Ольги Воронец — яркой и самобытной исполнительницы песен, в том числе и русских народных. Воронец долгое время работала с одним из лучших отечественных коллективов — Русским народным оркестром имени Осипова. Для нее писали произведения признанные композиторы — Пономаренко, Птичкин, Туликов. Гости с удовольствием подпевали Ольге Воронец, слыша такие знакомые композиции, как «Отдавали молоду», «У нас нонче субботея» и, конечно, «Калинка», — добавил представитель центра.
Напомним, что ТСЦО «Рязанский» находится по адресу улица Зеленодольская, 4. (мю)
Управа Рязанского района: последние новости
Фонд библиотеки на Зарайской пополнился новыми книгами современных российских и зарубежных авторов О жизни и творчестве писателя Сахарнова поговорили в библиотеке на Шатурской В детском саду на Окской организовали выставку, посвященную Михаилу Пришвину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего50
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых7
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»23
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение