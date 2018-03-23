В центре соцобслуживания на Зеленодольской исполнили русские народные песни

Русские народные песни в исполнении певицы Ольги Воронец прозвучали в центре социального обслуживания населения «Рязанский», который расположен на улице Зеленодольской.

— Ведущая рассказала собравшимся о жизни и творчестве Ольги Воронец — яркой и самобытной исполнительницы песен, в том числе и русских народных. Воронец долгое время работала с одним из лучших отечественных коллективов — Русским народным оркестром имени Осипова. Для нее писали произведения признанные композиторы — Пономаренко, Птичкин, Туликов. Гости с удовольствием подпевали Ольге Воронец, слыша такие знакомые композиции, как «Отдавали молоду», «У нас нонче субботея» и, конечно, «Калинка», — добавил представитель центра.

Напомним, что ТСЦО «Рязанский» находится по адресу улица Зеленодольская, 4. (мю)