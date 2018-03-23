«Тхэквондо учит преодолевать страх»: интервью с Владимиром Пятковым

«Этим спортом я болею давно»

— Я уже достаточно взрослый дядька. Когда начинал заниматься боевыми искусствами, тхэквондо как такового еще не было. В то время все смотрели на Джеки Чана и Чака Норриса — и хотели быть как они. Сначала я занимался ушу, затем — кунг-фу, каратэ.

И только в 1987 году в моей жизни появилось тхэквондо. На самом деле, я сформировался больше не как спортсмен, а как тренер-преподаватель. Последние 15 лет руковожу Свердловской федерацией тхэквондо, поэтому этим спортом я болею давно.

«Родители слишком рано ведут детей в спорт»

— Я знаю все плюсы и минусы тхэквондо. На сегодняшний день есть большая проблема (она, кстати, касается и всего спорта в целом) — большинство родителей хотят, чтобы дети чем-то занимались с самого раннего возраста. Они очень рано ведут их в спорт. Зачастую к нам приходят с трехлетними, четырехлетними ребятами — и говорят: «Примите нас в секцию тхэквондо».

По силовым единоборствам есть четкие рекомендации: например, карате можно заниматься только с 10 лет. Но, как мы видим, у рынка запрос другой. Ребенок постоянно бегает, проявляет гиперактивность, пристает к родителям. Современная логика такова, что его надо бы отдать заниматься спортом. В большинстве случаев родители приводят проблемных детей.

«Спрос на тхэквондо достаточно большой»

— Наш зал построен совсем недавно, в начале октября. Важно понимать, что основной набор в спортивные секции проходит в сентябре. По большому счету, мы работаем три месяца. Сейчас у нас занимается порядка 100 человек. Наш зал позиционируется как зал борьбы Дао. Тхэквондо изначально тут не планировалось, но оказалось, что спрос на него достаточно велик.

Раньше все занимались в подвалах, но на дворе уже 21 век и надо меняться.

Цены на аренду, в том числе в торговых центрах, достаточно большие. Нам приходится непросто. Помогают разные люди, они понимают всю социальную важность нашего дела. Мы не можем существовать без поддержки среднего и крупного бизнеса. Очень благодарны нашим партнерам.

«В группах занимаются самые разные люди»

— В наш зал, в том числе, ходят дети с 9 до 14 лет. Они выступают на городских и областных соревнованиях. Конечно, у нас есть программы и для маленьких. Например, для шестилетних — программа «маленький ниндзя», которая подготавливает к более серьезному уровню. Занимаются также мужчины и женщины.

Конечно, набирать взрослые группы проблематично: не так много желающих.

Некоторые взрослые люди начинают с нуля. Другие — когда-то занимались спортом и решили возобновить.

Если говорить о преподавательском составе, то наши тренеры в значительной степени разделяют мое отношение к жизни и спорту. Они мои единомышленники. Они большие профессионалы. Это мастера международного класса по тхэквондо с большим опытом. К счастью, мы можем набирать преподавателей, которые близки нам по духу. У нас работают только те, кто любят и знают свое дело.

«Тхэквондо делает человека храбрее»

— Единоборства учат человека купировать свои предстартовые состояния. Говоря простым языком, делают его чуточку храбрее. Может ли другой вид спорта это дать? Безусловно, да. Футбол, например.

Но есть различие: в командных видах спорта можно спрятаться за другого игрока, а в единоборствах ты сам себе хозяин.

Есть шахматы и теннис — там тоже не за кого спрятаться. Но, проигрывая в этих дисциплинах, ты не получаешь определенные физические ощущения, чего нельзя сказать о карате, боксе или тхэквондо.

«Нашу жизнь, по большому счету, портит только страх»

— Единоборствами занимать важно и нужно. Тхэквондо учит уважительному отношению к старшим, честности, самоконтролю и самообладанию, неукротимому духу (делай, что должно, и будь, что будет).

Как это воспитать? На тренировке с детьми мы встречаемся по 90 минут. Есть выездные лагеря. За это время у нас бывает много разных воспитательных моментов. Нужно с детства приучать ребенка вести себя правильно, учить бытовой честности. Нашу жизнь, по большому счету, портят немногие вещи.

Самое базовое чувство — это страх. Например, страх потерь. Зависть, кстати, тоже страх. И вокруг этого все вертится. Так вот, тхэквондо учит преодолевать это чувство.

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Какова главная проблема профессионального спорта, почему занятия тхэквондо важны, чем хорош новый зал единоборств и восточных практик «ДАО» в ТЦ SILA VOLI — об этом и многом другом нам рассказал президент Федерации тхэквондо Свердловской области, тренер-преподаватель Владимир Пятков.

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