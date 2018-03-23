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Экс-участницы Spice Girls озвучат мультфильм про похожих на них супергероев
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Экс-участницы Spice Girls озвучат мультфильм про похожих на них супергероев 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Экс-участницы британской поп-группы Spice Girls озвучат мультфильм про супергероев, созданных по их подобию.
Все пять участниц разрешили содать похожих на них героинь, каждая из них будет обладать силой, отражающей характер девушек. Идею предстоит продать возможным партнерам, сообщает Vaiety.
Собеседник издания отметил, что девушки обдумывают идею франшизы в глобальном масштабе. Spice Girls остаются самой успешной женской группой на планете. «Это как раз то, что нужно Marvel или Disney», — полагает источник.
Ранее сообщалось, что поп-группа Spice Girls может воссоединиться и в конце лета поехать на гастроли в Великобританию и США. Отмечалось, что в проведении тура заинтересованы все участницы коллектива.
Информацию опровергла Виктория Бекхэм. Она отметила, что встреча участниц проводилась, но на них шел простой обмен творческими идеями.
Группа Spice Girls была популярна с середины 1990-х до начала 2000-х. Затем каждая из девушек сделала свой сольный проект. Участницы несколько раз воссоединялись на короткое время для проведения отдельных выступлений и туров.
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