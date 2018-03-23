Солистки группы Spice Girls станут героинями мультфильма

Музыкальная группа Spice Girls, судя по слухам, планирует превратиться в мультяшек. На данный момент идею мультфильма про певиц пытаются предложить разным студиям. Мультик расскажет про пять поющих супергероинь, списанных с солисток группы. А еще они сами его озвучат!

Речь, судя по всему, идет о франшизе, а не о полнометражном проекте. Успех такого мультсериала можно предсказать заранее — пять модных красоток, заводные песни, супергероика и «girl power» — как главная идея. Менеджер группы еще не подтвердил информацию, но, кажется, скоро мы увидим Бекхэм не только на модных показах, но и в мультфильме!

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