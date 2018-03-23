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«Ульяновскнефть» продолжает реализацию программы благотворительности
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«Ульяновскнефть» продолжает реализацию программы благотворительности 

АиФ — Ульяновск 33 минуты назад
Фото: АиФ – Ульяновск
ОАО «Ульяновскнефть», дочернее добывающее предприятие ПАО НК «РуссНефть», входящего в ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева, с начала года направило более 300 тыс. рублей на социальное развитие города Ульяновска и районов области, на территории которых расположены производственные объекты предприятия.
В Новомалыклинскую районную больницу при поддержке ульяновских нефтяников приобретено необходимое медицинское оборудование — новые электрокардиографы. В Ульяновский драматический театр имени И. А. Гончарова закуплена мебель для показа спектакля. Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник» обеспечен средствами гигиены для маломобильных детей-инвалидов. Также оказывалась адресная благотворительная помощь на лечение и приобретение медицинских препаратов по обращениям жителей области.
Кроме того, предприятие выступило спонсором проведения Всероссийского турнира по баскетболу на колясках «Спортивный паритет: мы нужны друг другу!», который проходит в Ульяновске с 23 по 25 марта 2018 г.
ОАО «Ульяновскнефть» планомерно осуществляет реализацию благотворительных и спонсорских программ на территориях своего присутствия. Предприятие стремится всецело способствовать развитию экономики региона и росту благосостояния их жителей.
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