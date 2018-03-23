Почему у людей возникает картавость

Дислалию, которая характеризуется неправильным произношением звука «р», иначе называют ротацизмом или картавостью. Она свойственна детям, но в некоторых случаях может встречаться у взрослых. Почему она возникает?

Что принято считать картавостью

Картавость связана с неверным произношением «р», но иногда ею называют некорректное произношение других звуков, например, мягких, звонких, твердых, шипящих и прочих. Звук «р» образуется в результате вибрации и ударения языка о верхнее небо вблизи передних зубов. Если этот процесс нарушен, звук искажается и возникает так называемая картавость. Каковы ее причины?

Неправильное положение языка и губ Картавость может возникать из-за смещенных губ либо языка, некорректного взаимодействия языка с небом, в случае неправильной вибрации маленького язычка. Все эти причины являются следствием неверной артикуляции.

Физиология

Данное явление зачастую возникает вследствие нарушений функции органов слуха. Ребенок не может расслышать, как должна корректно звучать буква «р». Слуховой аппарат может иметь врожденную патологию или иметь очаг воспаления.

Кроме этого на произношение влияют прикус, повреждения языка либо характерные особенности строения этого органа, а также зубов или десен. Причиной картавости являются отсутствующие передние зубы, а зачастую — уздечка языка недостаточной длины.

Некоторые из перечисленных нарушений могут быть врожденными, остальные проявляются на протяжении жизни.

Наследственность

Ученые установили, что причиной неправильного произношения «р» иногда служит генетическая предрасположенность. Например, у ребенка могут наблюдаться неправильное строение челюсти или зубов, схожее с родителями, либо излишне выдвинутая челюсть. Высока вероятность картавости у тех детей, чьи родители также не умеют выговаривать «р».

Дефекты речи у детей, которые не исправляют взрослые

Четкость речи и правильность произношения многих звуков и слов устанавливаются лишь с возрастом. Ответственность ложится на плечи родителей, воспитателей и учителей, которые должны контролировать произношение у детей. Если этим пренебрегать, избавиться от картавости будет крайне непросто.

Изучение сразу двух и более языков

В некоторых семьях их члены для общения используют различные языки. То же самое наблюдается в школах или детских садах. В результате смешивания слов различных языков может возникнуть явление неправильного произношения звуков, включая «р».

Чем вредна картавость и как от нее избавиться

Кажется, что этот дефект речи не несет никакой угрозы, но в связи с ним могут возникнуть различные неприятности. Часто таких детей дразнят, а над их произношением смеются. Картавые люди произносят сложно воспринимаемую речь. Фактически, им закрыт путь для карьеры в таких сферах, как политика, теле— и радиовещание, преподавательская деятельность и прочие.

Неправильное произношение звуков заставляет людей смущаться, способствует развитию ряда психологических комплексов. Особенно неловко себя чувствуют такие люди во время общения с незнакомцами на публике.

С картавостью рекомендуют бороться в раннем возрасте. Должный эффект будет достигнут, если вначале будет установлена причина дефекта. С этой целью ребенка направляют к логопеду, стоматологу и ЛОРу. Если два последних специалиста нарушений не выявили, следует пройти курс логопедических упражнений. При наличии проблем со слухом назначают прием лекарств, а в некоторых случаях проводят операцию. Если причиной дефекта речи является прикус или уздечка языка, все необходимые действия сможет выполнить стоматолог.

Взрослые также могут избавиться от картавости, но и в этом случае нужно определить ее причину. Дефекты произношения можно исправить находясь дома, используя комплекс специальных упражнений.

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