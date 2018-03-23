Ещё
Бутовские книголюбы поговорят о Данииле Гранине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бутовские книголюбы поговорят о Данииле Гранине 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Встреча, посвящённая жизни и творчеству Даниила Гранина (1918-2017) пройдёт в понедельник, 26 марта. Название гранинской встречи — «Через всю жизнь».
Писатель и общественный деятель Даниил Гранин был личностью противоречивой — впрочем, как и многие другие творческие люди. Не все и не во всём были с ним согласны.
Но целый ряд произведений писателя стал заметным явлением нашей литературы второй половины ХХ века. Романы «Иду на грозу» и «Зубр», «Блокадная книга» (созданная в соавторстве с Алесем Адамовичем) и другие произведения не остались не замеченными.
О жизни и творчестве Даниила Гранина будут говорить в ТЦСО «Бутово». Гранинская встреча станет частью проекта «Литературный час».
Начало беседы о Данииле Гранине — 12.30.
Бутовские любители прозы соберутся по адресу: улица Поляны, дом 57.
Дополнительную информацию о мероприятии вы можете узнать по телефону: 8-495-716-36-36
Вестник Бутова: последние новости
Трио «Амэль» подарит бутовчанам своё лирическое настроение Премьера пьесы «Пансион. 1905 год» состоится в библиотеке №193 В библиотеке №192 прошёл мастер-класс для художников-дебютантов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего75
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых8
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»24
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение