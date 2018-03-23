Бутовские книголюбы поговорят о Данииле Гранине

Встреча, посвящённая жизни и творчеству Даниила Гранина (1918-2017) пройдёт в понедельник, 26 марта. Название гранинской встречи — «Через всю жизнь».

Писатель и общественный деятель Даниил Гранин был личностью противоречивой — впрочем, как и многие другие творческие люди. Не все и не во всём были с ним согласны.

Но целый ряд произведений писателя стал заметным явлением нашей литературы второй половины ХХ века. Романы «Иду на грозу» и «Зубр», «Блокадная книга» (созданная в соавторстве с Алесем Адамовичем) и другие произведения не остались не замеченными.

О жизни и творчестве Даниила Гранина будут говорить в ТЦСО «Бутово». Гранинская встреча станет частью проекта «Литературный час».

Начало беседы о Данииле Гранине — 12.30.

Бутовские любители прозы соберутся по адресу: улица Поляны, дом 57.

Дополнительную информацию о мероприятии вы можете узнать по телефону: 8-495-716-36-36