«Яжемать»: 10 неприятных симптомов

Встретить эту милейшую женщину можно где угодно — на форуме, в детском магазине или на площадке. Не важно, первый ли у неё месяц беременности, один ребёнок или пять, родила она недавно или отправила дочку в институт. Основные симптомы совсем от этого не зависят. Итак, что же особенно раздражает?

1. Ей все должны

Уступать место в автобусе — причём у окна, а не абы какое, потому что ей нужен свежий воздух. Отдавать нижнюю полку в поезде — потому что она купила билет на верхнюю, но Виталечке всего 14, и он привык спать внизу. Не морщиться, когда она меняет подгузник за столиком ресторана. Не возмущаться, если чадо долбит по спинке вашего сиденья ботинками. Помогать — везде и всюду. Нет, на благодарность можно не рассчитывать — максимум, вас одарят снисходительным взглядом. Потому что то, что вы делаете — не помощь, не поддержка, не акт доброй воли, а священный долг!

2. Она принесла жертву

Потому что иначе не интересно! «Яжемать» забыла о своих желаниях, потому что она герой. Нет, она не моет голову — она лучше пятый раз вымоет пол в детской. Не делает маникюр — потому что ей не до этих глупостей. Гордится складками на талии — потому что она не бережёт фигуру, как разные там вертихвостки, а рожает детей, как положено женщине. Если же «яжемать» встречает ухоженную и веселую вертихвостку с ребёнком, то громко с презрением фыркает. Наверняка эта фифа сбагривает кровинушку на нянек и бабушек и развлекается. Ужасно, ужасно!

3. Она презирает работу

Она может не ходить на неё вовсе — потому что, как мы помним, принесла в жертву всё. Заодно и диплом с карьерой. Но это ещё ничего. Хуже, если «яжемать» числится где-нибудь на какой-нибудь должности. Потому что работает она из рук вон плохо, обожает сидеть на больничных, отпрашиваться на детские утренники и грубить всем, кто ещё не побывал в декрете. Да ещё и рассказывать, как тяжело в нашей стране совмещать карьеру и семью.

4. Её ребёнок гениален

И это полбеды. Вторая половина состоит в том, что знать об этом должен каждый! Если в вашем окружении есть эта милая особа, вы будете в курсе того, какую букву выучил Ванечка, как он смешно пошутил, как глупы его воспитатели и педагоги.

5. Её муж — полное ничтожество

И он, конечно, должен на неё молиться. Потому что Она Родила Ему Ребёнка. Не себе, не двоим — ему. Как будто у них был выбор, кому вынашивать и рожать, и эта храбрая женщина взяла всё на себя. И теперь задача жалкого человечишки — благодарить, не вмешиваться и давать деньги. Много. За это «яжемать» при случае ввернёт, что мужчины приходят и уходят, а дети остаются.

6. Она вопиюще бестактна

А почему вы не рожаете? Время-то уходит! А когда за вторым? А лапароскопию делали? А кого хотите? Подобные вопросы сыплются из её рта как виноград из рога изобилия. И не важно, что вы знакомы десять минут и за это время уже устали — придётся отвечать и оправдываться. А потом выслушивать историю беременностей, родов самой «яжематери».

7. Она агрессивна

Все вокруг бездушные эгоисты, буквально все. Пособия маленькие, цены высокие, соседи шумят, воспитатели хамят, продавцы просят не сажать ребёнка в тележку, изверги. Стоит только сделать замечание этой чудесной женщине или просто не согласиться с нею, как на вашу голову обрушится поток брани. Кстати, вы удивитесь, но ребёнку тоже достаётся. Это окружающие не имеют права делать ему замечания — сама же мать может наорать на него так, что мало не покажется, да ещё затрещину отвесить сладкому пупсику.

8. Она использует жаргон

«Мы поспали» — это самое мягкое. Сладкая сися, годовасик, голопопие и прочие словечки составляют огромную часть лексикона. Мало того, «яжемать» гордится этим, считает милым и остроумным.

9. Она вступает в холивары

Что лучше, грудное вскармливание или смеси? Детский сад или няня? Можно ли кормить грудью в общественном месте? «Яжемать» обожает такие темы. Походя оскорбит всех участников, получит бан и, счастливая, уйдёт на другой форум. Жечь глаголом сердца людей!

10. Она склонна к гиперопеке

Её Петенька без мамы и шагу не может ступить. Необходимо стоять над душой, когда он делает уроки — иначе ничего не выучит. Следить, чтобы не попал в плохую компанию. Встречать из школы, водить на кружки, греть обед. Звёздный час «яжематери» наступает, когда ребёнок болеет. Любой насморк — это повод для трагедии и бурной деятельности. «Яжемать» сразу требует сочувствия от окружающих — не к ребёнку, к себе, она же в волнениях не спала всю ночь! Конечно, она будет гонять участкового педиатра каждый день. И, конечно, лечить всё равно станет по-своему. И даже когда все вокруг хором скажут, что чадо здорово, трагически вздохнет. Окружающим не понять, какую жертву ежедневно она приносит, и как тяжела её жизнь. Да, даже если Петеньке пошёл третий десяток, это ничего не меняет.