Фоторепортеры МИА «Россия сегодня» стали лучшими на Best of Russia 2017

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости . Сразу несколько фотографов медиагруппы «Россия сегодня» стали триумфаторами Всероссийского ежегодного конкурса Best of Russia, отметившего в 2017 году свое десятилетие. В числе победителей единственной номинации проекта в прошедшем году «Люди. События. Повседневная жизнь» — специальные фотокорреспонденты агентства Виталий Аньков, Евгений Биятов, Сергей Пятаков, Григорий Сысоев, Алексей Филиппов , обозреватель МИА «Россия сегодня» Вера Костамо.

rightВ юбилейную выставку из 100 лучших кадров Best of Russia за 10 лет также вошли снимки фоторепортеров «Россия сегодня» — лауреатов World Press Photo Валерия Мельникова и Владимира Федоренко , обладателя международной премии SONY World Photography Awards-2013 Ильи Питалева , лауреата «Серебряной камеры — 2014» Рамиля Ситдикова , победителя национального конкурса спортивной журналистики «Энергия побед» Александра Кряжева

На победных снимках фотографов агентства — яркий калейдоскоп событий года жизни страны, вобравший празднования государственных дат и военно-морские парады, путешествия в арктические заповедники России, динамику спортивных соревнований, эмоции театральных премьер, красочность цирковых аттракционов.

Работа фотографа Виталия Анькова «Гордость Тихоокеанского флота»

Best of Russia или «Лучшие фотографии России» — фотопроект, охватывающий все регионы страны. Цель фотопроекта — достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях. В конкурсе принимают участие как фотолюбители, так и профессиональные фотографы. Конкурс организован Центром современного искусства ВИНЗАВОД при поддержке Министерства культуры РФ

Фотослужба МИА «Россия сегодня»

Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

Работа фотографа Рамиля Ситдикова «Друг»

Фотослужба МИА «Россия сегодня» поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска «Блиц» позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

rightФотослужба МИА «Россия сегодня» была фотохост-агентством таких государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, саммит G-20 в 2013 году, саммит АТЭС-2012, ПМЭФ — 2011 и 2010 годах. А также была фотохост-агентством мировых и региональных спортивных мероприятий — Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА «Россия сегодня» — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве «Серебряная камера»; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики «Энергия побед».