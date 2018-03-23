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Фото: звезды «Сверхъестественного» Дженсен Эклс, Джаред Падалеки и Миша Коллинз на фестивале PaleyFest
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Фото: звезды «Сверхъестественного» Дженсен Эклс, Джаред Падалеки и Миша Коллинз на фестивале PaleyFest 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Звездный состав сериала «Сверхъестественное» отправился на фестиваль PaleyFest, где поделился рядом интересных подробностей о будущих эпизодах. Наверное, самая интригующая новость — Дженсену Эклсу впервые за более чем десяток лет существования «Сверхъестественного» доведется сыграть какого-то нового героя. У Джареда Падалеки такие возможности появлялись неоднократно — в его теле успели побывать и Люцифер, и Гавриил, а вот Дин всегда был только Дином (даже когда это был демон-Дин). «Это очень скоро изменится», пообещал на PaleyFest Дженсен Эклс. «Грядет кое-что масштабное». Единственный намек — этого героя зрителям уже довелось как-то увидеть, но было это «много лет назад», по словам исполнительного продюсера «Сверхъестественного». Шоураннер Эндрю Дэбб обещает, что фанаты «Сверхов» будут одновременно «и счастливы, и в ужасе», когда узнают, наконец, кого же сыграет Дженсен.
Каст «Сверхъестественного» на PaleyFest: попкорнnews
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