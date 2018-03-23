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Программа праздника Песах определена в Нижнем Новгороде
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Программа праздника Песах определена в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нижегородская еврейская община готовится отпраздновать Песах, сообщается на сайте местной синагоги.
Уже в ближайшее воскресенье, 25 марта, в 16:00 в школе Ор Авнер состоится детская программа, посвященная Песаху. Детей от 5 до 12 лет ждут увлекательные игры и сюрпризы. Параллельно состоится программа для родителей.
А 30 марта в 18:15 в банкетном зале синагоги состоится пасхальный седер, который пройдет в двух форматах.
Сообщается, что Хамец (квасное) можно кушать до 09:57 утра 30 марта. Выполнять заповедь и есть круглую мацу ручной работы следует с 19:27 до 00:00.
С 31 марта по 7 апреля в 10:00 будет проходить праздничная молитва.
7 апреля в 12:00 состоится поминальная молитва «Изкор», в 18:30 — трапеза Мошияха.
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