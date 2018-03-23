8 фильмов, которые были в одном шаге от «Оскара», но не срослось

В этом году каждая картина, которая была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм» — шедевр. Но мы, как и многие наши читатели, не задумываясь отдали бы главную статуэтку Мартину МакДоне, придумавшему, спродюсировавшему и поставившему «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Потому что это любовь.

С сегодняшнего дня этот фильм можно посмотреть на ivi, и мы отмечаем это подборкой картин, которые были номинированы на главный «Оскар-2018».

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Прошло несколько месяцев с тех пор, как дочь Милдред Хейс изнасиловали и убили, а преступник до сих пор не найден. Не дождавшаяся правосудия мать берет в аренду три билборда, расположенные на въезде в город, и размещает на них послание к главе полиции Уильяму Уиллоуби. Горожане и подчиненные любят порядочного семьянина Уиллоуби и начинают, в меру своих умений и возможности, его защищать. Но это только усугубляет неоднозначную ситуацию.

Дюнкерк

Дюнкерк

Дюнкеркская эвакуация — операция, в ходе которой в начале Второй мировой войны с французского побережья были спасены более трехсот тысяч английских, французских и бельгийских солдат. Противник загнал их в ловушку на пляже и постепенно сжимал тиски. Но это не «очередная» лента о войне, каких вы видели десятки, а уникальная картина, в которую погружаешься полностью, потому что снял её чёртов гений Кристофер Нолан

Прочь

Прочь

Сатирический хоррор о чернокожем фотографе, который приехал знакомиться с семьей девушки, живущей в уединенном загородном доме, сломал несколько шаблонов и долго не отпускал зрителей и кинокритиков.

Темные времена

Темные времена

Это история о первом шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть не как лидер партии, победившей на выборах, а в результате стечения чрезвычайных обстоятельств.

Призрачная нить

Призрачная нить

Кутюрье Рейнольдс Вудкок и его сестра Сирил одевают королевскую семью, звезд кино и аристократию. Вудкок купается во внимании женщин, проходящих через его жизнь, черпает в них вдохновение, но остается убежденным холостяком. Пока однажды не встречает Альму, которая становится его музой и любовницей. Это последняя работа Дэниэла Дэй-Льюиса , летом 2017 года объявившего, что он завязывает с актерством.

Леди Бёрд

Леди Бёрд

Кристина МакФерсон — старшекласница из католической школы в Сакраменто. Она ищет свое место в жизни, бунтует, пытается быть особенной и просит, чтобы её называли Леди Бёрд. Главная мечта девочки — вырваться из серости провинции и учиться в Нью-Йорке.

Секретное досье

Секретное досье

Назови меня своим именем

Зови меня своим именем

Восьмидесятые. Элио семнадцать, и он приезжает на каникулы к родителям в маленький итальянский городок. Он много читает, купается в море, лениво флиртует с девушкой и играет на фортепиано. Но однажды к отцу приезжает молодой американский коллега Оливер…