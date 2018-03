8 фильмов, которые были в одном шаге от «Оскара», но не срослось 

В этом году каждая картина, которая была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм» — шедевр. Но мы, как и многие наши читатели, не задумываясь отдали бы главную статуэтку Мартину МакДоне, придумавшему, спродюсировавшему и поставившему «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Потому что это любовь.

С сегодняшнего дня этот фильм можно посмотреть на ivi, и мы отмечаем это подборкой картин, которые были номинированы на главный «Оскар-2018».

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Прошло несколько месяцев с тех пор, как дочь Милдред Хейс изнасиловали и убили, а преступник до сих пор не найден. Не дождавшаяся правосудия мать берет в аренду три билборда, расположенные на въезде в город, и размещает на них послание к главе полиции Уильяму Уиллоуби. Горожане и подчиненные любят порядочного семьянина Уиллоуби и начинают, в меру своих умений и возможности, его защищать. Но это только усугубляет неоднозначную ситуацию.

Дюнкерк

Прочь

Сатирический хоррор о чернокожем фотографе, который приехал знакомиться с семьей девушки, живущей в уединенном загородном доме, сломал несколько шаблонов и долго не отпускал зрителей и кинокритиков.

Темные времена

Призрачная нить

Леди Бёрд

Кристина МакФерсон — старшекласница из католической школы в Сакраменто. Она ищет свое место в жизни, бунтует, пытается быть особенной и просит, чтобы её называли Леди Бёрд. Главная мечта девочки — вырваться из серости провинции и учиться в Нью-Йорке.

Секретное досье

В 1971 году в правительстве США произошла утечка информации о Вьетнамской войне. Секретные документы попали в прессу, и издательница газеты The Washington Post Кэтрин Грэм вступила в гонку с The New York Times за право первой обнародовать тайны, скрывавшиеся от народа тридцать лет.