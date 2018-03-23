Шесть «горьковских» дней в Нижнем Новгороде (КАРТА)

26 марта в Нижнем Новгороде открывается II Международный литературный фестиваль имени Максима Горького. Событие приурочено к 150-летию со дня рождения писателя, которое отмечается 28 марта. На шесть «горьковских» дней столица Приволжья превратится в международную площадку для выступлений известных и начинающих литераторов, сценаристов, издателей и других деятелей культуры.

В программе фестиваля запланированы круглые столы по актуальным вопросам литературы, встречи с писателями в школах, колледжах, университетах, библиотеках и книжных магазинах. Известные личности в мире литературы проведут мастер-классы по прозе и поэзии, представители ведущих российских издательств расскажут, как лучше продвигать свои книги.

Торжественное открытие фестиваля состоится 26 марта в 18.00 в центре современного искусства «Арсенал».

27 марта

Уже утром начнутся встречи с детскими писателями в библиотеках города. Так, в 11 часов в областной детской библиотеке можно будет пообщаться с уроженкой Мурманской области и автором сказки «Кит плывет на Север» Анастасией Строкиной. А в библиотеке «Центр семейного чтения» с юными читателями и их родителями встретится Елена Усачева, известная своими произведениями для подростков.

В 11.00 с мастер-классом по поэзии в областной государственной библиотеке имени Ленина выступит Галина Илюхина. Здесь же, но уже 15.00 состоится мастер-класс по прозе от Светланы Василенко и Павла Маркина

В здании филологического факультета университета имени Лобачевского в 13.00 со студентами пообщается Виктор Ерофеев , известный такими произведениями, как «Жизнь с идиотом» и «Русская красавица».

Для тех, кто в дневное время занят на работе, в рамках фестиваля организаторами запланированы и вечерние мероприятия. В 18.00 Виктор Ерофеев встретится с нижегородцами в ЦК «Рекорд».

Начинающие писатели и поэты смогут познакомиться с главными редакторами российских и зарубежных журналов с 18:00—20:00 в областной государственной библиотеке имени Ленина.

28 марта

В Речном училище на улице Большая Печорская, 2 в 12.00 студенты встретятся с писателем Никитой Филатовым , автором многочисленных детективов о деятельности оперативных служб и специальных подразделений милиции.

Торжественное собрание, посвященное 150-летию Горького, которое состоится в 13.00 в Нижегородском театре драмы, будет представлено такими именами, как Маллинен Юкка, Петров Ивайло, Лу Чжоу, Севинч Учгюль, Маммед Исмаил, Мархлевска Малгожата, Мариньяк Тьерри.

Два часа, с 18:00 по 20:00, продлится поэтический марафон на тему «Любовь — это желание жить». В литературном поединке сразятся российские и зарубежные поэты. Место проведения марафона — государственный музей имени Горького.

29 марта

В центральной городской библиотеке, расположенной на улице Советской, 16, можно будет «из первых рук» познакомиться с творчеством поэта и прозаика Бахыта Кенжеева , известного такими романами, как «Младший брат» и «Золото гоблинов».

Вечер третьего дня фестиваля будет посвящен поэтическому марафону «Человек, который много согрешил, всегда умен». Свои произведения прочтут российские и зарубежные поэты. Место встречи — государственный музей имени Горького. Гостей ждут к 16.00.

30 марта

Четвертый день марафона будет ознаменован выступлением детского писателя Людмилы Сухоставец — автора иронической сказки в стихах «Строптивая царевна». Встреча пройдет в 13.00 в Детской библиотеке имени Бианки в Автозаводском районе.

Как стать писателем, расскажет российский публицист, филолог, автор книг серии «Жизнь замечательных людей» Алексей Варламов . Лекция состоится в 15.00 в областной государственной библиотеке имени Ленина.

31 марта

В день закрытия фестиваля в 14.00 в усадьбе Рукавишниковых состоится награждение победителей поэтического конкурса «Человек — это звучит гордо!», конкурса среди школьников и учащихся средних специальных учебных заведений «Посоветуй книгу другу» и конкурса среди студентов «Мои университеты».

Девизом фестиваля станут слова Максима Горького: «Мы живем в мире, где совершенно невозможно понять человека, если не читать книг». Организаторы уверены, что благодаря волшебству живого общения писателей и читателей в жизни каждого может произойти прекрасное событие: молодые люди обратятся к книге, а представители старшего поколения вспомнят, как это здорово — перелистывать страницы нового издания или по-новому открывать для себя давно забытое произведение.