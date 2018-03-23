С творчеством великих поэтов можно ознакомиться по телефону

В течение 27 марта с 11:00 до 18:00 библиотекари Сургута будут читать всем желающим стихи в рамках акции «Позвони поэту». Поэтический звонок будет длиться 10 минут.

Горожане услышат произведения классических авторов и произведения авторов, которые вошли в книгу проекта «Большое чтение на 60-й параллели. Поэтическая миниатюра».

По словам организаторов, звонить чтецам и слушать в их исполнении стихи можно несколько раз.

Звонить можно по телефонам: 28-35-01, 37-57-48, 34-44-76, 35-05-90, 45-78-10, 22-97-90, 35-40-45, 37-52-53, 36-01-37.