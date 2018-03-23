В «Ковчеге» на Немчинова состоялась лекция о Соломенной сторожке

В Государственном выставочном зале «Ковчег», который находится на улице Немчинова, прошла лекция об уникальном дачном районе в черте города — Соломенной сторожке. Об этом рассказали в администрации «Ковчега».

— В рамках программы, сопровождающей действующую у нас выставку «Граждане тимирязевцы», посетители «Ковчега» встретились с Ольгой Удинцевой — дочерью члена-корреспондента РАН , океанолога Глеба Удинцева, — пояснил представитель выставочного зала.

Напомним, что ГВЗ «Ковчег» расположен по адресу ул. Немчинова, д. 12. (мю)