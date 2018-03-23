Ещё
Митрополит Георгий совершит крещение младенцев 25 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Митрополит Георгий совершит крещение младенцев 25 марта 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит таинство Крещения над младенцами в Спасском Староярмарочном соборе Нижнего Новгорода 25 марта в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.
Отметим, что нынешнее крещение — восьмое. В марте 2016 года митрополит выразил намерение в специально назначенные дни лично крестить каждого третьего и последующих детей в семье (если родители выражают такое желание).
Информацию можно уточнить по телефону 413-18-06 (в будни с 8:00 до 17:00).
Newsroom24: последние новости
Яндекс назвал нижегородский топ тем и событий недели Всероссийский день стоматологического здоровья отметят в Нижнем Новгороде 20 марта Повторный ремонт в связи с неблагоприятными погодными условиями потребовался музею Горького в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего75
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых8
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»24
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение