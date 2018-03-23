Вечер, посвящённый жизни и творчеству Георгия Иванова пройдет в Ясеневе

27 марта 17:00 в Малом зале КЦ «Вдохновение» в рамках проекта «Серебряного века силуэт» состоится вечер, посвященный жизни и творчеству поэта Георгия Иванова

Георгий Иванов — поэт и прозаик, мистификатор, эмигрант, по выражению Александра Блока — человек, «зарезанный цивилизацией». В России поэт вошел в литературный обиход достаточно поздно: первая книга Г. Иванова была опубликована только в 1989 году. Его называли «поэтом в химически чистом виде» (З. Гиппиус) и «первым поэтом эмиграции» (Г. Адамович). Иванов был любимым поэтом Вертинского, исполнившего на его стихи несколько романсов. Ахматова до самой смерти не могла простить Иванову его мемуаров, а Набоков — его язвительных рецензий.

Георгий Иванов практически не оставил никаких автобиографических заметок; наиболее полный, но субъективный портрет поэта можно увидеть лишь на страницах книги «На берегах Сены», написанной его женой, поэтессой Ириной Одоевцевой.

Узнать о тайнах жизни, характера и творчества поэта можно на вечере в рамках проекта «Серебряного века силуэт».