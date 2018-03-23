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Вечер, посвящённый жизни и творчеству Георгия Иванова пройдет в Ясеневе
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Вечер, посвящённый жизни и творчеству Георгия Иванова пройдет в Ясеневе 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
27 марта 17:00 в Малом зале КЦ «Вдохновение» в рамках проекта «Серебряного века силуэт» состоится вечер, посвященный жизни и творчеству поэта Георгия Иванова.
Георгий Иванов — поэт и прозаик, мистификатор, эмигрант, по выражению Александра Блока — человек, «зарезанный цивилизацией». В России поэт вошел в литературный обиход достаточно поздно: первая книга Г. Иванова была опубликована только в 1989 году. Его называли «поэтом в химически чистом виде» (З. Гиппиус) и «первым поэтом эмиграции» (Г. Адамович). Иванов был любимым поэтом Вертинского, исполнившего на его стихи несколько романсов. Ахматова до самой смерти не могла простить Иванову его мемуаров, а Набоков — его язвительных рецензий.
Георгий Иванов практически не оставил никаких автобиографических заметок; наиболее полный, но субъективный портрет поэта можно увидеть лишь на страницах книги «На берегах Сены», написанной его женой, поэтессой Ириной Одоевцевой.
Узнать о тайнах жизни, характера и творчества поэта можно на вечере в рамках проекта «Серебряного века силуэт».
В программе — творческая биография поэта, интересные факты из жизни, лучшие поэтические произведения и песни на его стихи в исполнении гостьи вечера, автора-исполнителя Оксаны Ивановой. Ведущая программы: член МОО СП России, заслуженный поэт Московии Людмила Грачёва.
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