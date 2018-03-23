Пришельцы из столицы: как бывшие менеджеры обживают село на Алтае

Наверняка многие жители мегаполисов, тоскую в автомобильных пробках, вдыхая аромат соседа по набитому вагону метро в час пик или же попросту захваченные бегом по кругу, порой, вспоминают фразу из старого анекдота: «Бросить бы все и уехать в Сосновый бор!»

Жить неторопливой жизнью на природе, в гармонии с собой и близкими, заниматься тем, чего просит душа, а не тем, что сулит побольше денег… Мечтают об этом многие, но взять — и в одночасье резко изменить свою жизнь решаются единицы.

Среди них, например, Вячеслав Мерлушкин. Еще несколько лет назад он так же, как и тысячи других жителей Москвы, работал менеджером. То есть по полной программе был закручен столичной кутерьмой. Но шесть лет назад вместе с женой Марией и маленьким сыном он уехал из Москвы в самую настоящую российскую глубинку — в село на Алтае.

Недавно узнав об этом от общих московских знакомых, я заглянула на страничку Славы в «Фейсбуке» и с удивлением обнаружила не только фотографии домашних животных и деревенского быта на фоне потрясающих пейзажей, но и сообщения о вебинарах по вопросам развития сельского туризма, фотографии с концертов, творческих мастерских, туристических походов.

В отличие от рожденных в мегаполисах, Славе, конечно было проще привыкать к деревенской жизни, ведь он родился в этих местах. Однако годы жизни в Москве наверняка наложили свой отпечаток на привычки и образ жизни.

Вести.Ru попросили Вячеслава Мерлушкина рассказать о том, как удалось не только прижиться на селе после столицы, но и развить здесь столь бурную деятельность.

— Слава, вы в каком году решили уехать из Москвы?

— В 2012-м. Еще год прожили в Барнауле, но когда поняли, что и этот город превращается в аналог Москвы со всеми такими же пробками, гипермаркетами, ценностями потребительского мировоззрения у местного населения, то решили переехать в один из райцентров предгорных районов Алтайского края — в село Солонешное.

— Жена поддержала эту идею или пришлось уговаривать?

— Решения принимаем всегда совместно, в обсуждениях, анализируя ситуации и планируя будущее. Сейчас к обсуждению привлекаем и детей.

— Сколько детей было у вас, когда уезжали?

— Один. Сын Лев. Когда уезжали из Москвы, ему было 3 года.

— Сколько детей в вашей семье сейчас?

— Лёве скоро 10 исполнится, и уже 4 года с нами живут 6-летняя Вика, 8-летняя Ира, Слава (ему 11) и самая старшая девочка — Изида. Ей 19 лет. Самый старший из мальчиков — Саша (ему 18) недавно женился. Он с женой живет отдельно, у них две недели назад родилась девочка.

Домашняя творческая мастерская семьи Мерлушкиных. Дети в сборе

— Какая последняя «светская» должность была у тебя в столице?

— Я работал менеджером проектов и замдиректора в одной из российско-немецких организаций. Однако в 2008-м, за несколько лет до отъезда на Алтай, занимался собственным бизнесом. У меня был достаточно известный проект — магазин сувениров и подарков ручной работы «Лаборатория сновидений». Более 300 авторов создавали удивительные вещи, арт-изделия. Но перед отъездом на Алтай я бизнес продал.

Таким Вячеслав был в 2010-м, когда вел семинары в Москве

— Что конкретно послужило спусковым крючком, чтобы уехать?

— Мы поняли, что живем жизнью и процессами, которые перестали нам нравиться, не естественными, чужими ценностями типа карьеры, выплаты кредитов, погоней за высоким социальным статусом. Слишком много пустой суеты — пробок, длинных расстояний, психологического напряжения. Мы поняли, что хотим жить в среде, которая поддерживает, чтобы ребенок жил в экологически чистом районе, питание было натуральным, было больше времени на общение с родителями.

Вячеслав и Мария Мерлушкины теперь на селе — свои люди

— Вам пришлось продавать что-то из недвижимости, чтобы обосноваться на новом месте? — В Подмосковье у нас была своя большая квартира, мы ее продали.

— Почему выбрали именно это место — село Солонешное? Как обустраивались там?.

— Мы выбирали из районов с горной местностью, чистой природой, но с развитой инфраструктурой, то есть из районных центров. Поехали смотреть первый попавшийся из объявлений в Интернете дом. Влюбились в место с первого взгляда и больше ничего не стали смотреть и долго выбирать. Причем, мы влюбляемся в Солонешенский район все больше и больше. Оказалось, что место прекрасно не только природой, но и сохранившейся традиционной культурой, древнейшей археологией, замечательными людьми. Дом купили уже готовый, благоустроенный, с большим участком, баней и дворовыми постройками. Постепенно его обустраиваем под желаемый уровень.

— Как вас приняли местные жители?

— По-разному. Некоторые с настороженностью — мол, «москвичи понаехали, чего они хотят?», «все мечтают отсюда уехать, а эти сюда приехали». Но большинство очень хорошо приняли, стали помогать, поддерживать. Сейчас дружим с очень многими местными семьями. Вовлекаем их в социальные проекты, развиваем вместе территорию. Многие, в том числе в органах власти, постепенно стали понимать, что мы, наш опыт, связи являются значимым ресурсом для сохранения и развития села.

— Что из себя представляет это село: сколько местных жителей, как и чем живут, сколько км от Барнаула?

— В селе Солонешное 4500 жителей, в районе около 9 тысяч. Оно расположено в 320 километрах от Барнаула, в 160-ти от Бийска и в ста километрах от знаменитого курорта Белокуриха. Часть населения работают в бюджетных учреждениях, немного предпринимателей есть (в основном занятых в сфере торговли), еще меньше фермеров. Многие семьи живут личным подсобным хозяйством: огород, коровы, кони, овцы, птица.

На праздники в Солонешном весело! И очень много детей…

— Вы поехали одной семьей или несколькими?

— Приехали одни. Никого знакомых не было.

— Подъехали ли потом к вас единомышленники, кто они?

— Да. Приехало уже несколько семей знакомых и единомышленников. Успешные предприниматели или служащие. Есть многодетные семьи, обычные люди, которые хотят жить на земле, растить детей в нормальной социальной и природной среде. Много знакомых приезжают, смотрят недвижимость, думают о переезде, решают, за счет какого дела смогут обеспечивать свое существование.

— Какое у вас сейчас хозяйство?

— Коза Ляля, собака Фил, кот и две дегу (бразильские белки).

— Где учатся ваши дети, что со связью (Интернетом) и здравоохранением?

— Дети учились в местной (очень, кстати, хорошей) школе до этого года. Сейчас мы их перевели на домашнее воспитание, потому что решили их возить на несколько дней в неделю в город на занятия плаванием, айкидо, судомоделированием … У детей проявились явные способности, но подобных секций в селе нет. Видим, что детям это пошло на пользу, так что будем продолжать и дальше.

— А чем вы зарабатываете на жизнь?

— Организацией туристической деятельности, продажей местных продуктов (своей пасеки нет, так что помогаем реализовывать мед местным пчеловодам). Кроме того, продаем травяные сборы, изделия ремесленников. Занимается личным хозяйством и огородничеством. Еще меня иногда приглашают поработать преподавателем и экспертом, а также маркетологом в разные проекты. А вообще для жизни в деревне нужно гораздо меньше денег, чем в городе — тут жизнь экономичнее.

— Как устроен ваш досуг и быт?

— Электричество и вода — центральные, отопление печное. Мы сами топим печь дровами и углем. Связь и сотовая и стационарная телефонная, Интернет — по телефонной линии.

— Слава, я слышала, что вы проводите в селе для местных жителей разные мероприятия?..

— Мероприятий провели уже не один десяток. Описание некоторых есть на нашем сайте солонешное.рф. Кроме того, мы развиваем местные сообщества, проводим семинары по предпринимательству, педагогике, ремеслам… Создали свою общественную организацию, проводим большой фестиваль традиционной культуры, ежегодную образовательную площадку «Семейные встречи» для многодетных и приемных семей. Кроме того, совместно с православным храмом мы организовали воскресную школу для семей, создали дом-музей народного быта «В гостях у бабушки». А еще мы проводим экскурсии в город для малообеспеченных семей, организовали общественное самоуправление на близлежащих улицах и реализуем много других социальных проектов.

Народные коллективы соседних сел нередко проводят конкурсы

— Приезжают ли к вам друзья из крупных городов?

— Конечно. Постоянно. И просто в гости, и на мероприятия, и по туристическим программам.

— А что, можно ли к вам приехать — остановиться на месяц, например? «Временных» работников принимаете ли?

— Можно приезжать в любое время. С размещением и организацией экскурсионных программ поможем. А еще можно приезжать волонтерами на наши проекты.

— У вас есть что-то типа гостевого дома?

— У нас лично только летние домики. Неблагоустроенные. Но гостевые дома есть у партнеров по туристической деятельности. Они разного уровня комфорта и стоимости. Есть также тут и базы отдыха, и гостиницы.

— Организуете ли вы так называемый «сельский туризм»? Я видела анонс вебинара у вас в соцсети…

— Да, мы и сами организуем, и помогаем желающим местным жителям, дружим и общаемся с так называемыми гостевыми объектами в нашем и соседних районах.

— Есть ли те, кто приехал немного пожить, но посмотрел и уехал? Или наоборот — приехал в гости, но остался жить?

— Одна семья приехала и уехала, по личным причинам. Несколько семей, которые приезжали в гости, сейчас планируют переезд.

— Что у вас в планах развития?

— Важно, что мы не дауншифтеры. Переехали на землю целенаправленно и осознанно. Семья и развитие детей являются основными приоритетами. Но есть еще две большие задачи, над которыми мы постоянно работаем.

Осознав, что село и традиционная культура стремительно исчезают, мы поставили перед собой задачу — найти модели сохранения и развития деревень. Много учимся сами, ездим и вывозим людей на стажировки, ищем экспертов по этому вопросу, общаемся с единомышленниками из разных регионов России, развиваем деловую активность селян, ведем информационную работу с ними, экспериментируем сами и активно делимся своим опытом со всеми желающими.

Второе. Найдя работающую практику и методологию реабилитации и воспитания детей, которые перенесли психические и физические травмы, мы поняли, что очень важно передать эту информацию другим семьям. Здесь мы создали сообщество приемных и многодетных семей, помогаем друг другу. Особенно большие трудности в вопросе воспитания детей испытывают приемные семьи. Многие просто не знают, что делать с негативными проявлениями в поведении детей. Разрушают себя, они конфликтуют. Методики есть, но на них отвечает не классическая педагогика и психология, а специальная, коррекционная. Мы нашли много приемов, делимся ими, планируем запустить большую программу для родителей, испытывающих проблемы в воспитании детей. Но это уже отдельный большой вопрос.