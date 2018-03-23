Песни о любви прозвучат в центре соцобслуживания в Путевом проезде

Концерт творческого дуэта «Эхо любви» пройдет 26 марта в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания ТЦСО Светлана Астапова. — Тамара Гришина и Михаил Климов исполнят песни, пронизанные светлым чувством любви, доброты и нежности. Приглашаем всех желающих послушать весенние композиции, пока за окном хозяйничает зима, — отметила Светлана Астапова. Начало концерта в 13.30. Напомним, центр соцобслуживания «Алтуфьевский» расположен по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Вход свободный. (то)