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Звезду «Великолепного века» повязали за наркотики
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Звезду «Великолепного века» повязали за наркотики 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сериал «Великолепный век» пользовался в России настолько ошеломляющей популярностью, что у телепроекта появилось продолжение. Кроме этого, по просьбам телезрителей сериал крутили несколько раз.
Что же касается исполнителя главной роли Адана Коча, который сыграл Бэхрам-пашу, то 36-летний брутальный красавец просто покорил сердца дам. После с его участием вышла мелодрама «Восток-Запад». Там артист появился в роли успешного врача по имени Кемаль, которого судьба сводит с русской девушкой Татьяной.
Однако, по всей видимости, на актерской карьере Кочу придется поставить крест. По сообщениям турецкой прессы, звезда «Великолепного века» попался на запрещенных веществах.
Полиция повязала его вместе с братьями в одной из кофеен Стамбула. В результате спецоперации, проведенной отделом по борьбе с наркотиками, было арестовано шесть человек. При них были обнаружены пять пакетиков с кокаином, а также другие синтетические вещества.
Все арестованные доставлены в суд, где им предъявят обвинения в дистрибуции наркотиков. Личность одного из наркодилеров уже установлена. Это некий Синан Бозбурун, регулярно снабжавший запрещенными веществами звезд. Кроме Коча в его клиентах числится еще один артист из «Великолепного века» — Серхан Онат.
Обвиняемым грозит тюремное заключение сроком до 17 лет за употребление наркотиков и высшая мера за их дистрибуцию, если их сочтут виновными, пишет сайт Dni.ru.
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