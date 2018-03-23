Звезду «Великолепного века» повязали за наркотики

Сериал «Великолепный век» пользовался в России настолько ошеломляющей популярностью, что у телепроекта появилось продолжение. Кроме этого, по просьбам телезрителей сериал крутили несколько раз.

Что же касается исполнителя главной роли Адана Коча, который сыграл Бэхрам-пашу, то 36-летний брутальный красавец просто покорил сердца дам. После с его участием вышла мелодрама «Восток-Запад». Там артист появился в роли успешного врача по имени Кемаль, которого судьба сводит с русской девушкой Татьяной.

Однако, по всей видимости, на актерской карьере Кочу придется поставить крест. По сообщениям турецкой прессы, звезда «Великолепного века» попался на запрещенных веществах.

Полиция повязала его вместе с братьями в одной из кофеен Стамбула. В результате спецоперации, проведенной отделом по борьбе с наркотиками, было арестовано шесть человек. При них были обнаружены пять пакетиков с кокаином, а также другие синтетические вещества.

Все арестованные доставлены в суд, где им предъявят обвинения в дистрибуции наркотиков. Личность одного из наркодилеров уже установлена. Это некий Синан Бозбурун, регулярно снабжавший запрещенными веществами звезд. Кроме Коча в его клиентах числится еще один артист из «Великолепного века» — Серхан Онат.

Обвиняемым грозит тюремное заключение сроком до 17 лет за употребление наркотиков и высшая мера за их дистрибуцию, если их сочтут виновными, пишет сайт Dni.ru.